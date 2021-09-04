Состоялся торжественный запуск "Ласточки" по маршруту Сызрань – Самара

В субботу, 4 сентября, на станции Сызрань-1 состоялся торжественный запуск скоростного поезда "Ласточка" по маршруту Сызрань — Самара.
В мероприятии приняли участие и. о. заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Самарскому территориальному управлению Сергей Клищенко и и. о. главы городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко, представители администрации и городской думы.
"Сегодня жители Сызрани отмечают двойной праздник, 338-летие со дня основания нашего города и запуск скоростного поезда "Ласточка", я благодарю железнодорожников и губернатора Самарской области за такой подарок и уверен, что теперь каждый житель нашего города сможет с комфортом ездить до столицы Самарского региона. Всеми плюсами поездки на "Ласточке" смогут воспользоваться и туристы, которые будут приезжать на выходные в Сызрань", — отметил в приветственном слове Анатолий Лукиенко.
Новая "Ласточка" будет курсировать по маршруту Самара — Сызрань в выходные дни. Для нее назначены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук, Обшаровка. Время в пути составит всего 1 час 33 минуты. Со станции Самара "Ласточка" будет отправляться в Сызрань каждую субботу в 07:00 и 19:00, по воскресеньям — в 16:00. В обратном направлении со станции Сызрань-1 в Самару скорый поезд будет отправляться по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям — в 19:00.
В "Ласточке" есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. Вагоны полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями — подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.