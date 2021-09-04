Состоялся торжественный запуск "Ласточки" по маршруту Сызрань – Самара

В субботу, 4 сентября, на станции Сызрань-1 состоялся торжественный запуск скоростного поезда "Ласточка" по маршруту Сызрань — Самара.

В мероприятии приняли участие и. о. заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Самарскому территориальному управлению Сергей Клищенко и и. о. главы городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко, представители администрации и городской думы.

"Сегодня жители Сызрани отмечают двойной праздник, 338-летие со дня основания нашего города и запуск скоростного поезда "Ласточка", я благодарю железнодорожников и губернатора Самарской области за такой подарок и уверен, что теперь каждый житель нашего города сможет с комфортом ездить до столицы Самарского региона. Всеми плюсами поездки на "Ласточке" смогут воспользоваться и туристы, которые будут приезжать на выходные в Сызрань", — отметил в приветственном слове Анатолий Лукиенко.

Новая "Ласточка" будет курсировать по маршруту Самара — Сызрань в выходные дни. Для нее назначены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук, Обшаровка. Время в пути составит всего 1 час 33 минуты. Со станции Самара "Ласточка" будет отправляться в Сызрань каждую субботу в 07:00 и 19:00, по воскресеньям — в 16:00. В обратном направлении со станции Сызрань-1 в Самару скорый поезд будет отправляться по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям — в 19:00.

В "Ласточке" есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. Вагоны полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями — подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.