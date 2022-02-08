Банк "Открытие" предоставил ГК МонолитХолдинг банковские гарантии для строительства в "Сколково"

Две банковские гарантии в размере 2,1 млрд рублей предоставлены для строительства многофункционального комплекса "Творческий квартал".

Группа должна построить два коммерческих здания в многофункциональном комплексе "Творческий квартал" на территории инновационного центра "Сколково". Помещения могут быть адаптированы под требования конечных пользователей пространств. Квартал расположен в центральной части "Сколково" и окружен Центральным парком площадью 12,5 га. Рядом находятся учебные заведения, жилые апартаменты, спортивный центр, международный медицинский центр, транспортный хаб, соединяющий инновационный центр с Москвой.

"Предоставление банковских гарантий стало продолжением нашего успешного сотрудничества с Группой компаний "МонолитХолдинг", — отмечает Василий Васьков, заместитель управляющего банком "Открытие" в Красноярском крае. — Общий объем финансирования, привлеченного Группой в "Открытии" для строительных проектов по всей России, составляет 17 млрд рублей. ГК МонолитХолдинг входит в число самых крупных и надежных застройщиков региона, и мы благодарны ей за доверие".

Банк "Открытие" предоставляет различные виды гарантий, принятых в международной и российской банковской практике, в том числе тендерные гарантии, гарантии в пользу налоговых и таможенных органов, гарантии, предусмотренные экспортно-импортными контрактами и контрактами внутреннего рынка.