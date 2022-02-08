Банк "Открытие" предоставил ГК МонолитХолдинг банковские гарантии для строительства в "Сколково"

Две банковские гарантии в размере 2,1 млрд рублей предоставлены для строительства многофункционального комплекса "Творческий квартал".
Группа должна построить два коммерческих здания в многофункциональном комплексе "Творческий квартал" на территории инновационного центра "Сколково". Помещения могут быть адаптированы под требования конечных пользователей пространств. Квартал расположен в центральной части "Сколково" и окружен Центральным парком площадью 12,5 га. Рядом находятся учебные заведения, жилые апартаменты, спортивный центр, международный медицинский центр, транспортный хаб, соединяющий инновационный центр с Москвой.
"Предоставление банковских гарантий стало продолжением нашего успешного сотрудничества с Группой компаний "МонолитХолдинг", — отмечает Василий Васьков, заместитель управляющего банком "Открытие" в Красноярском крае. — Общий объем финансирования, привлеченного Группой в "Открытии" для строительных проектов по всей России, составляет 17 млрд рублей. ГК МонолитХолдинг входит в число самых крупных и надежных застройщиков региона, и мы благодарны ей за доверие".
Банк "Открытие" предоставляет различные виды гарантий, принятых в международной и российской банковской практике, в том числе тендерные гарантии, гарантии в пользу налоговых и таможенных органов, гарантии, предусмотренные экспортно-импортными контрактами и контрактами внутреннего рынка.
Группа компаний "МонолитХолдинг" более 30 лет работает на строительном рынке Красноярского края и является одним из крупнейших и надежных застройщиков, применяющим новейшие инновационные технологии в возведении объектов. Компания — лидер по объемам строительства в регионе. На счету холдинга — возведение не только жилых кварталов, но и таких масштабных проектов как Перинатальный и Онкологический центры в Красноярске, Енисейский фанерный комбинат, спорткомплекс "Кристал.Арена", торгово-развлекательный центр "Планета", лечебный корпус республиканской клинической больницы в Хакасии и здание Хакасского национального краеведческого музея и Дворец спорта "Центральный" в Калуге.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.