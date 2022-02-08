Россельхозбанк рассказал о темпах подключения аграриев Самарского региона к цифровым сервисам

Россельхозбанк в Самарском регионе подвел итоги работы цифровых сервисов Свое Родное и Свое Фермерство в 2021 году. Так, за прошедший год 74 агропредприятия и производителя из Самарского региона открыли виртуальные витрины со своими товарами на маркетплейсе Свое Родное, а еще 83 зарегистрировались в экосистеме Свое Фермерство.

Свое Родное — это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях — от молочных изделий до сладостей. Так, сельхозпроизводители из Самарского региона на маркетплейсе РСХБ реализуют фермерские сыры, рыбу, подсолнечное масло, мясную и овощную продукцию. В частности, фермерское хозяйство "Белый Великан" реализует мясо кролика за 450 рублей кг, а экоферма "Форель" из села Новый Буян предлагает радужную форель разного размера от 680 рублей за кг. Фермер Кирилл Сукочев ("Хлеб Насущный") предлагает хлеб по старинному русскому рецепту, молочные продукты, мед дягилевый. Пользуется популярностью в регионе и продукция сыроварни "Vacas&Козья Мамочка". Предприятие производит сыры, йогурты, сырные конфеты и продает экологически чистое молоко. Сама "Козья мамочка" вошла в число лучших предпринимателей России, получив серебро за свою сыроварню.

Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков — важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит и доступа к широкому рынку сбыта.

"Продажа продукции беспокоит каждого фермера. Регистрация на торговой платформе Своё Родное позволила мне привлечь новых покупателей. Я занимаюсь любимым делом. В производстве сыра использую молоко высочайшего качества. Дают его, кстати, козы альпийских пород и коровы симментальской породы. Их молоко имеет особый сливочный привкус, который напоминает мороженое из детства. Ферма имеет замкнутый цикл производства. Все от корма для животных до конечной продукции производится под чутким контролем внутри предприятия. Это обеспечивает гарантию высокого качества. Замечательно, что жители нашей области могут заказывать на данной платформе экологически чистые натуральные продукты от фермеров", — отметила фермер Анастасия Денисова, хозяйка сыроварни "Vacas&Козья Мамочка".

Активно осваивают фермеры и поставщики из Самарского региона и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, — экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть к помощи телеветеринара. Сразу несколько компаний из Самарского региона предлагают свою продукцию на b2b-маркетплейсе Своё Фермерство. Например, ООО "Житница" и КФХ "Березовое" предлагают зерновые культуры. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

"Цифровая экосистема Своё Фермерство объединяет целый ряд инновационных сервисов на одной платформе и дает возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Всего в Самарской области на площадке Своё Родное зарегистрировано 130 предприятий, на Своё Фермерство — 147 самарских представителя", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.

В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ Свое фермерство по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено более 1 млн товаров.