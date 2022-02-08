Россельхозбанк и "Сколково" создают экосистему инноваций в агропромышленном секторе

Сотрудничество, в частности, включает акселерацию проектов в области сельского хозяйства и финансовых технологий в АПК. Банк получит доступ к профильным стартапам из числа участников проекта "Сколково". Компании, в свою очередь, смогут воспользоваться экспертизой по основным технологическим тенденциям отрасли. Меморандум о сотрудничестве подписан на полях форума iFin 2022.

Укрепление деловых контактов между Россельхозбанком и инновационными стартапами из числа резидентов "Сколково" будет стимулом для запуска совместных программ для акселерации технологических проектов. Совместный план работы составлен с учетом опыта, накопленного Фондом "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и Россельхозбанком по результатам конкурса РСХБ. Его финалисты получили менторскую поддержку, а победители — возможность реализовать пилотные проекты для цифровизации АПК.

Николай Ульянов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка: "У банка уже есть положительный опыт сотрудничества со стартапами "Сколково" в направлениях финтех и агротех, реализован ряд успешных совместных проектов. Планируем активно использовать компетенции Фонда и разработки резидентов "Сколково" в реализации Стратегии цифровой трансформации Банка".

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково": "Мы рады объявить о расширении сотрудничества между Фондом "Сколково" и опорным банком страны — Россельхозбанком. С 2020 года мы регулярно проводим акселерационные программы по теме финтех и агротех, запускаем пилоты и совместные проекты. Создание исследовательского центра РСХБ и использование различных подходов в работе с инновациями позволит создавать конкурентноспособные технологии совместно с резидентами и партнёрами "Сколково" для реализации стратегии цифровой трансформации банка и всей отрасли".