Правительство региона передаст "ОДК-Кузнецов" здание под корпоративный центр рационализации

Вопросы и предложения, поступившие от ПАО "ОДК-Кузнецов", обсудили на совещании в правительстве Самарской области, которое 8 февраля в режиме видеоконференцсвязи провел с руководством предприятия и региональными министрами первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Участники совещания рассмотрели вопрос о передаче предприятию в безвозмездное пользование нежилого здания, в котором раньше размещался технологический колледж имени Н. Д. Кузнецова. В планах предприятия развернуть на этой площадке корпоративный центр рационализации — Точку кипения Hi-Tech. Цель проекта — улучшение эффективности бизнеса и производительности труда, мотивация работников на рационализаторскую деятельность.

Центр формирования и реализации передовых идей по совершенствованию производства будет способствовать развитию интереса к машиностроению, профессии инженера, рабочим специальностям. Участники проекта смогут использовать ресурсы WorldSkills и Платформы НТИ.

Здание, которое сейчас значится на балансе министерства образования и науки региона, расположено неподалеку от предприятия и станет наиболее комфортной площадкой для размещения рационализаторского центра.

"В настоящее время в безвозмездное пользование "ОДК-Кузнецов" уже передана часть здания в 1425 квадратных метров, где проведены ремонтные работы, в ближайшее время готовы передать еще 1935 метров", — сообщил министр промышленности Андрей Шамин.

На совещании обсудили вопрос о передаче квартир арендного дома для сотрудников "ОДК-Кузнецов" на Заводском шоссе в собственность жильцам. Строительство арендного дома для сотрудников ПАО "Кузнецов" осуществлялось в 2015–2016 годах по инициативе правительства Самарской области и руководства ПАО "Кузнецов" на средства областного бюджета для временного размещения сотрудников на условиях аренды.

В настоящее время жильцы высказали пожелание приобрести квартиры в собственность. Первый вице-губернатор поручил проработать правовую основу этой процедуры. Предварительно министерство строительства проведет оценку здания, после этого "Кузнецову" будет представлена возможность приобрести многоквартирный дом полностью, средства вернутся в бюджет региона.

Участники совещания обсудили ремонт и благоустройство территорий вблизи предприятия. Это участок улицы Сергея Лазо поселка Управленческий и подъездных путей к площадке обособленного подразделения "Управленческий" ПАО "ОДК-Кузнецов". Администрация Самары выполнила ремонт ряда улиц и тротуаров и организовала устройство новых парковочных мест.

В планах на текущий год ремонт проезжей части к проходной обособленного подразделения "Управленческий" ПАО "ОДК-Кузнецов" (площадь 9100 кв. м.), проезжей части от улицы Ветвистой до Красноглинского шоссе, улицы Сергея Лазо (от Волжского шоссе до инспекции ФНС России по Красноглинскому району). Кроме того, будет определен объем работ по ремонту и благоустройству улицы 8-го Марта и размещению здесь новых парковочных мест.

Еще одним вопросом, который обсудили на совещании, стало строительство нового комплекса по очистке и отведению ливневых стоков с площадки обособленного подразделения "Управленческий" ПАО "ОДК-Кузнецов".

Здесь ПАО "ОДК-Кузнецов" строит три новых производственных корпуса: здание Объединенного конструкторского центра, металлургическое и механосборочное производства. Модернизация производственных мощностей осуществляется в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса". Обеспечение очистки ливневых стоков — важное условие реализации проекта.

В связи с этим председатель областного правительства поручал подготовить техническое задание на проектирование комплекса очистки в районе Коптева оврага. Как доложил заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, в настоящее время городские власти работают над техническим заданием.

"Необходимо проработать вопрос о включении проекта строительства новых ливневых очистных сооружений в федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" при условии принятия решения о продлении сроков реализации нацпроектов. Это позволит нам обеспечить модернизированное производство "ОДК-Кузнецов" необходимой инфраструктурой, дополнительно сократить объем вредных выбросов в Волгу. Очистные сооружения будут работать на всю территорию Управленческого", — подчеркнул председатель правительства.

Виктор Кудряшов поставил задачу подготовить до февраля 2023 года проект строительства очистных сооружений "Управленческие" и завершить экспертизу проекта в апреле будущего года. Предусмотрели и альтернативное временное решение — строительство резервуара-накопителя ливневых вод для пиковых сбросов. Он будет действовать до ввода в эксплуатацию нового коллектора.

Еще один инфраструктурный проект, который обсудили на совещании, связан с обеспечением технической водой основной площадки предприятия на улице Заводское шоссе, 29.

Как сообщил директор филиала Самарский ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов, ПАО "Т Плюс" готово провести в рамках инвестиционных программ работы по модернизации насосной и установить новое оборудование. Условием станет заключение с предприятием долгосрочного договора поставки технической воды. Управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев подтвердил, что такое решение полностью обеспечит потребности предприятия.