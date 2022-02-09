Фермеры на страже красоты: на маркетплейсе Свое Родное появилась органическая косметика из муцина улитки

Российские фермеры последние годы активно развивают собственные проекты по разведению улиток — наращивают производство продуктов из этих моллюсков и расширяют продуктовую линейку, увеличивают размеры ферм. Деликатесы и косметика из улиток все еще завоевывают своего потребителя в России, однако делают это уверенно по всем фронтам — от изысканных блюд в ресторанах городов до отечественных сывороток и кремов из муцина, успешно конкурирующих с зарубежными аналогами. Встретить такие продукты теперь можно и на маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное.

Культура употребления улиток в пищу насчитывает тысячелетия, есть свидетельства их разведения даже древними римлянами. Этот деликатес в отдельных регионах Европы деликатесом вовсе не считается, он был и остается вполне привычным блюдом и доступным источником белка на протяжении многих столетий. Промышленное производство улиток также широко развито именно в европейских материковых странах, хотя отдельные фермы есть и в США, а также получают распространение по всему миру.

Вероятно, изначально для пропитания использовали виноградные улитки, обитающие в Центральной и Юго-Восточной Европе, но в наше время на улиточных фермах выращивают другие более пригодные для конкретных климатических условий виды. В России чаще всего это улитки Мюллер и Максима. Именно такие виды достаточно успешно адаптируются к нашей погоде. Улиточные фермы расположены в Ставропольском и Краснодарском краях, Тверской, Ярославской и Московской областях, а также в других регионах страны. Размеры хозяйств разные — от десятков квадратных метров до тысяч. Для одних производителей такая ферма — это своего рода аттракцион для туристов и возможность угостить посетителей необычными блюдами, для других — крупный бизнес с внушительными объемами поставок в рестораны разных городов России. Для фермы "Экодеревушка", расположенной в подмосковном селе Парфентьево, улитки — это в первую очередь комплексное производство. В этом специализированном экологическом хозяйстве разводят моллюсков уже 8 лет. При ферме есть свои ресторан с улиточным меню и даже небольшое производство косметики с муцином, сюда также водят экскурсии.

Муцин улитки отличается восстанавливающими, антибактериальными и увлажняющими свойствами, служит естественным источником гиалуроновой кислоты. Он способен заживлять трещинки и микротравмы на поверхности кожи и даже помогает справляться с ожогами. Кроме того, улиточную косметику применяют для создания ровного тона кожи, поддержания ее эластичности и упругости. Для создания уходовой косметики на ферме "Экодеревушка" используют только муцин улитки Мюллер, лишь он дает косметический эффект. Есть в производстве и щепетильный момент: муцин улитки выделяют только под влиянием стресса, поскольку он им нужен для регенерации. На подмосковной ферме этот вопрос решен максимально гуманно: улиток помещают в специальные приспособления, где их несильно раскачивают или немного вращают. При этом моллюски не страдают и не погибают, о них постоянно заботятся, создавая комфортные условия для проживания и обеспечивая подходящим рационом.

У хозяйства есть свое производство, куда направляют выделенную и очищенную слизь. Для получения 1 кг сухого муцина необходимо 100 литров слизи, так что масштабы производства внушительные. На маркетплейсе Свое Родное можно приобрести как отдельные средства от фермы "Экодеревушка", например, ночной крем для лица и зоны декольте с муцином по цене 600 рублей или сыворотку-флюид для век за 1105 рублей, так и целый набор косметики стоимостью 3 300 рублей. Другой производитель, "БИО ферма улиток" из столичного региона, предлагает на Своем Родном дорогой и довольно редкий деликатес — икру улитки. Его долгое время можно было встретить только в меню ресторанов высокой кухни, а сейчас можно приобрести на маркетплейсе фермерских продуктов за 9 000 рублей за 60 г. Удовольствие недешевое, но со стоимостью этого же продукта в заведениях несравнимое.

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Уникальность таких подмосковных фермерских хозяйств в том, что они открыто показывают условия содержания моллюсков и рассказывают обо всех стадиях технического процесса, делом подтверждая статус экологического производства. Так, на платформе РСХБ Свое За городом можно заказать трехчасовую экскурсию на ферму "Экодеревушка" стоимостью всего 200 рублей с человека или посещение "БИО фермы улиток", что рядом с Дмитровом, за 350 рублей с человека. На ней гостям рассказывают об особенностях содержания улиток, показывают, как получают слизь, а на ферме "Экодеревушка" также подробно разбирают этапы переработки муцина в косметическую продукцию.

"Ассортимент маркетплейса Свое Родное постоянно расширяется, мы активно реагируем на запросы пользователей и регулярно добавляем новые единицы. При этом в обязательном порядке выделяем время на предварительную проверку выходящих на площадку фермеров. РСХБ стремится предоставлять российским аграриям максимальное количество инструментов для развития их бизнеса — от кредитных продуктов до уникальных цифровых сервисов и профессиональных консультаций. И мы рады, что даже такая экзотическая продукция из необычных ингредиентов появляется на нашей площадке и становится доступна отечественному потребителю", — отмечает директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Маркетплейс фермерских продуктов Россельхозбанка позволяет напрямую покупать свежие овощи и фрукты, мясо, молочные товары и многое другое от проверенных фермерских хозяйств со всей России. 8,5 тыс. фермеров от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы. Также через подраздел Свое За городом можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах или воспользоваться другими предложениями по агротуризму.