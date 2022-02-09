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Суды Происшествия

Двум адвокатам из Крыма вынесли приговор за наркотики в Самаре

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноглинский районный суд Самары вынес приговор членам Адвокатской палаты Республики Крым Виталию Дацюку и Владимиру Мельнику, которых признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, в декабре 2020 г. мужчины за 200 тыс. руб. приобрели через интернет 459 г метилэфедрона, 128 г кокаина, 835 г метадона, 2,98 кг амфетамина, а также 2,12 кг марихуаны в 26 пакетах. Товар они забрали их из "закладок" в Самарской и Московской областях, когда ехала из Крыма.

Запрещенные вещества адвокаты планировали сбыть в Крыму и Краснодарском крае и заработать на этом 800 тыс. рублей.

Но в Самаре Infiniti подозреваемых около ТЦ "Мега" задержали сотрудники ДПС. Полицейские ждали крымчан с омоновцами. Наркотики были спрятаны в пакеты с кормом для домашних животных.

Как пояснили в региональной прокуратуре, гособвинение просило для Мельника и Дацюка по девять с половиной лет колонии строгого режима. В итоге суд приговорил Мельника к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб. и на 10 лет лишил права быть представителем власти. Виталию Дацюку назначили восемь лет такой же колонии, аналогичный штраф и лишение права занимать такие же должности.

Гид потребителя

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