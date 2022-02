Молодые режиссеры представят экспериментальные проекты в самарском конкурсе "Рупор63"

С 12 по 13 февраля в Самаре пройдет второй этап Резиденции управления проектами оригинальной режиссуры "Рупор63". В эти два дня можно будет познакомиться с оригинальными театральными эскизами молодых режиссеров из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы и Самары.

В связи с коронавирусными ограничениями на театральной площадке будут присутствовать только участники мероприятий и жюри. Для зрителей организуют онлайн-показ в официальных группах проекта "ВКонтакте" и в Инстаграм.

12 февраля, в 11:30, покажут работу Евгении Колесниченко (Санкт-Петербург) "Не вижу текста" (18+). Это стендап-инсталляция по документальной сказке Сергея Сдобного, где режиссер ставит задачу погрузить зрячего человека в опыт человека слабовидящего.

12 февраля, в 13:00, режиссер Камила Растумханова (Казань) представит свой проект перформанс-игру "Я/Мы Самара"(18+), основанную на мыслях жителей о родном городе.

13 февраля, в 11:00, номинант "Золотой маски" режиссер Дмитрий Ши познакомит зрителей со стендап-инсталляцией "Сахарный ребенок"(18+). Вдохновением для работы стала документальная сказка Сергея Сдобного. Художник проекта Никита Запаскин (Минск).

13 февраля, в 11:00, режиссер Ксения Павлова (Санкт-Петербург) презентует проект для кукольного театра Just do it (18+) про девушку, которая бежит марафон и вспоминает события всей своей жизни. В реализации идеи режиссеру помогали драматург Руфина Пршисовская и художник Татьяна Стоя.

13 февраля, в 13:00, режиссер Ксения Горяинова (Москва) будет говорить со зрителями на языке пластического театра. В работе Comfort Point (18+) вместе с хореографом Юлией Хазовой (Омск) она попытается "вытащить" из смартфона все, что вдохновляет человека и переосмыслить влияние "новой реальности" на базовые потребности.

13 февраля, в 13:00, режиссер Константин Землянский (Москва) покажет работу "Самара. Личное дело" (18+), где представит город в образе реального человека со своим характером и привычками. Поможет режиссеру в реализации проекта драматург Екатерина Гузема (Ижевск).

13 февраля, в 13:00, режиссеры Денис Лобанов (Санкт-Петербург) и Антон Ассадулин (Москва) адаптируют под театр пьесу Томаша Мана "111" (18+) про сложность семейных отношений, которые могут привести к трагедии.

13 февраля, в 15:00, режиссер Артем Устинов (Самара) презентует аудио-экскурсию по исчезнувшим памятникам архитектуры "Город призраков" (18+), где текст — голоса старинных домов. Консультировал режиссера градозащитник Армен Арутюнов. Драматург проекта — Екатерина Тимофеева (Москва). Спектакль начнется в сквере Аксакова, зрителям потребуются смартфон и наушники.

13 февраля, в 16:00, режиссер Анна Хлесткина (Москва) вместе с драматургом Алексеем Синяевым (Екатеринбург) и композитором Антоном Ощепковым (Москва) адаптируют под российский театр идеи документальной драмы "Фата-Моргана" (18+) Вернера Херцога.

13 февраля, в 16:00, режиссер Ланьбо Цзяо (Санкт-Петербург) представит свое переосмысление трех отрывков из цикла Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в третьей империи" — "Меловой крест", "Шпион" и "Работодатели" в спектакле "Страх, отчаяние и []" (18+). В этом ей поможет художник Кирилл Земцов (Санкт-Петербург).