Самарская область стала участником пилотного федерального проекта "Клиентоцентричность"

2 февраля состоялось заседание межведомственной рабочей группы по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении.
От Самарской области в заседании приняла участие Наталья БалангГубернатора Самарской области. Она выступила с двумя проектными инициативами:
— единый центр оказания услуг на базе МФЦ. Основная идея — создание единой, универсальной точки входа клиентов (физических и юридических лиц) во всю экосистему оказания государственных и муниципальных услуг на базе муниципального МФЦ;
— единый стандарт оказания туристических услуг. Задача — сформировать и рекомендовать к использованию единый стандарт для туристических услуг на территории Самарской области, который будет служить гарантией высокого качества оказываемых услуг. В рамках стандарта предполагается выявить и свести в единый реестр все услуги туристической сферы, оказываемые на территории региона, и ввести единый способ измерения их качества, на основе пула понятных для клиентов цифровых показателей. Эти показатели будут в итоге демонстрировать клиентоцентричность предлагаемых услуг туристической сферы.
Руководитель рабочей группы, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач принял решение о включении Самарской области в пилотный проект по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении. Региональные предложения переданы в Аналитический центр при Правительстве РФ, с которым в дальнейшем планируется совместное методологическое и аналитическое сотрудничество. Также по итогам встречи к рабочей группе подключились ведомства Роспатент и Росаккредитация.
Рабочая группа по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, является частью федерального проекта "Клиентоцентричность", инициатором которого выступило правительство Российской Федерации. Это одна из 42 стратегических инициатив, перечень которых в октябре 2021 года утвердил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
В середине 2021 г. была запущена лаборатория тестирования для улучшения сервиса Госуслуг. На старте проекта к нему подключились Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФНС, Минтруд, Росимущество, а также власти Московской, Липецкой, Тульской областей и АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".
Стоит отметить, что к работе лаборатории тестирования в качестве эксперта приглашен генеральный директор автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного профессионального образования "Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области "Таволга" Егор Крюнькин. "Таволга" является подведомственным учреждением департамента кадровой политики региона.
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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
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