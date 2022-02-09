Самарская область стала участником пилотного федерального проекта "Клиентоцентричность"

2 февраля состоялось заседание межведомственной рабочей группы по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении.

От Самарской области в заседании приняла участие Наталья БалангГубернатора Самарской области. Она выступила с двумя проектными инициативами:

— единый центр оказания услуг на базе МФЦ. Основная идея — создание единой, универсальной точки входа клиентов (физических и юридических лиц) во всю экосистему оказания государственных и муниципальных услуг на базе муниципального МФЦ;

— единый стандарт оказания туристических услуг. Задача — сформировать и рекомендовать к использованию единый стандарт для туристических услуг на территории Самарской области, который будет служить гарантией высокого качества оказываемых услуг. В рамках стандарта предполагается выявить и свести в единый реестр все услуги туристической сферы, оказываемые на территории региона, и ввести единый способ измерения их качества, на основе пула понятных для клиентов цифровых показателей. Эти показатели будут в итоге демонстрировать клиентоцентричность предлагаемых услуг туристической сферы.

Руководитель рабочей группы, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач принял решение о включении Самарской области в пилотный проект по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении. Региональные предложения переданы в Аналитический центр при Правительстве РФ, с которым в дальнейшем планируется совместное методологическое и аналитическое сотрудничество. Также по итогам встречи к рабочей группе подключились ведомства Роспатент и Росаккредитация.

Рабочая группа по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, является частью федерального проекта "Клиентоцентричность", инициатором которого выступило правительство Российской Федерации. Это одна из 42 стратегических инициатив, перечень которых в октябре 2021 года утвердил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

В середине 2021 г. была запущена лаборатория тестирования для улучшения сервиса Госуслуг. На старте проекта к нему подключились Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФНС, Минтруд, Росимущество, а также власти Московской, Липецкой, Тульской областей и АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

Стоит отметить, что к работе лаборатории тестирования в качестве эксперта приглашен генеральный директор автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного профессионального образования "Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области "Таволга" Егор Крюнькин. "Таволга" является подведомственным учреждением департамента кадровой политики региона.