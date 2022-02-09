Экс-главе с. Богатое исключили из приговора часть наказания

В среду, 9 февраля, апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор Богатовского райсуда от 15 ноября 2021 г., вынесенный экс-главе с. Богатое Александру Немальцеву. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 5 августа 2019 г. в пос. Заливной на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребенок скончался в больнице. Следствие посчитало, что глава села бездействовал, хотя местные жители неоднократно жаловались на опасные деревья.

Кроме того, в ноябре 2019 г. Немальцев принял фактически невыполненные работы по спилу и вывозу аварийных деревьев. Подрядчик получил за них 32 тыс. рублей.

Богатовский районный суд признали Немальцева виновным в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и назначил ему за халатность полтора года лишения свободы условно. Также его на полтора года лишили права занимать определенные должности. По ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") экс-главу поселения освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Этот приговор обжаловал адвокат Немальцева, он просил вынести подзащитному оправдательный приговор.

Облсуд изменил приговор, исключив из него указание о лишении права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-хозяйственных функций.