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Суды Происшествия

Экс-главу с. Богатое приговорили полутора годам условно

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 ноября, в Богатовском районном суде вынесли приговор экс-главы с. Богатое Александру Немальцеву. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Богатовского района Александр Коробов, представлявший в суде сторону гособвинения.

Немальцева признали виновным в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Напомним, 5 августа 2019 г. в пос. Заливной на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребенок получил травмы и скончался в больнице.

Следствие считало, что глава сельского поселения Богатое бездействовал, хотя местные жители неоднократно жаловались на опасные деревья.

Кроме того, в ноябре 2019 г. Немальцев принял работы по спилу и вывозу аварийных деревьев. Однако фактически работы не были выполнены, но подрядчик получил за них 32 тыс. рублей.

В итоге суд за халатность назначил Александру Немальцеву полтора года лишения свободы условно. Также его на полтора года лишили права занимать определенные должности. По ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") экс-главу поселения освободили от наказания (штрафа 60 тыс. руб.) в связи с истечением срока давности. Приговор еще не вступил в законную силу.

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