Экс-главу с. Богатое приговорили полутора годам условно

В понедельник, 15 ноября, в Богатовском районном суде вынесли приговор экс-главы с. Богатое Александру Немальцеву. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Богатовского района Александр Коробов, представлявший в суде сторону гособвинения.
Немальцева признали виновным в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Напомним, 5 августа 2019 г. в пос. Заливной на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребенок получил травмы и скончался в больнице.
Следствие считало, что глава сельского поселения Богатое бездействовал, хотя местные жители неоднократно жаловались на опасные деревья.
Кроме того, в ноябре 2019 г. Немальцев принял работы по спилу и вывозу аварийных деревьев. Однако фактически работы не были выполнены, но подрядчик получил за них 32 тыс. рублей.
В итоге суд за халатность назначил Александру Немальцеву полтора года лишения свободы условно. Также его на полтора года лишили права занимать определенные должности. По ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") экс-главу поселения освободили от наказания (штрафа 60 тыс. руб.) в связи с истечением срока давности. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы