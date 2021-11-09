Обвинение просит для экс-главы с. Богатое два с половиной года колонии-поселения

Во вторник, 9 ноября, в Богатовском районном суде Самарской области состоялись прения по уголовному делу экс-главы с. Богатое Александра Немальцева, обвиняемого в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

5 августа 2019 г. в пос. Заливной на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребенок получил травмы, от которых позже скончался в больнице.

Как полагает следствие, глава сельского поселения Богатое Александр Немальцев бездействовал, несмотря на то что местные жители неоднократно жаловались на аварийно-опасные деревья.

Кроме того, в ноябре 2019 г. глава поселения подписал акт приемки выполненных работ по спилу и вывозу аварийных деревьев. В документе содержались ложные сведения, в результате чего предприниматель необоснованно получил 32 тыс. руб. за работы, которые фактически не были выполнены.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, гособвинение просило суд назначить Немальцеву два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. Сегодня суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.