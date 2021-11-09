Обвинение просит для экс-главы с. Богатое два с половиной года колонии-поселения

Во вторник, 9 ноября, в Богатовском районном суде Самарской области состоялись прения по уголовному делу экс-главы с. Богатое Александра Немальцева, обвиняемого в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
5 августа 2019 г. в пос. Заливной на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Ребенок получил травмы, от которых позже скончался в больнице.
Как полагает следствие, глава сельского поселения Богатое Александр Немальцев бездействовал, несмотря на то что местные жители неоднократно жаловались на аварийно-опасные деревья.
Кроме того, в ноябре 2019 г. глава поселения подписал акт приемки выполненных работ по спилу и вывозу аварийных деревьев. В документе содержались ложные сведения, в результате чего предприниматель необоснованно получил 32 тыс. руб. за работы, которые фактически не были выполнены.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, гособвинение просило суд назначить Немальцеву два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. Сегодня суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы