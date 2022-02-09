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Россельхозбанк повысил процентную ставку по Пенсионным картам до 7%

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк с февраля 2022 года увеличил ставку по начислению процентов на остаток денежных средств на Пенсионной карте с 4% до 7%.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Пенсионная карта — это специальный продукт РСХБ для зачисления пенсий и социальных выплат, оформить который может любое физическое лицо, имеющее право на получение таких выплат. Карту также можно оформить за год до выхода на пенсию по возрасту без предоставления дополнительных подтверждающих документов.

Основными преимуществами Пенсионной карты являются:

  • заказ карты онлайн на сайте банка и приложении;
  • бесплатный выпуск карты;
  • дополнительный доход до 7% годовых на остаток средств на счете карты;
  • возможность подключить дополнительные опции на выбор: 5% кешбэк по операциям оплаты в аптеках или бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • бесплатные уведомления о зачислениях пенсии на счет карты.

"Продукты, ориентированные на людей старшего возраста, занимают особое место в линейке Россельхозбанка. Мы стремимся предложить пенсионерам максимально полезные и удобные инструменты по управлению средствами. Пенсионная карта — как раз такой инструмент, по ней можно получать кешбэк, оперативно отслеживать движение средств и обеспечивать себе дополнительный доход на остаток на карте", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Для получения пенсии на Пенсионную карту клиенту достаточно оформить заявление в офисе РСХБ либо через дистанционные каналы обслуживания, после чего банк сам передаст заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

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