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Экология Общество

В Самаре на очистных канализационных сооружениях испытали современный анализатор

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС) провели испытание нового анализатора.

С его помощью технологи "РКС-Самара" замерили уровень кислорода в сточной воде в аэротенках — специальных резервуарах, где происходит биологическая очистка стоков с помощью активного ила. В них необходимо поддерживать определенный уровень кислорода, иначе гидробионты (живые организмы, которые очищают стоки) не смогут нормально работать.

Прибор показал себя эффективным в использовании: благодаря специальному пятиметровому шнуру с датчиками он замерил уровень кислорода в аэротенках на разной глубине и в нескольких зонах, зафиксировал в памяти дату и время отбора.

Специалисты отмечают, что пробы не нужно нести на анализ в лабораторию и ждать результатов — их можно получить прямо на месте. Это позволяет экономить время и при необходимости оперативно исправить ситуацию, касающуюся функционирования гидробионтов в активном иле.
Напомним, что сточные воды со всей Самары — порядка 600 тысяч кубических метров воды — в круглосуточном режиме поступают на городские очистные канализационные сооружения. Здесь проводится механическая и биологическая очистки воды, а также обеззараживание, и именно здесь организована самая масштабная в истории отрасли реконструкция городских очистных сооружений. Осуществить такой проект стало возможным благодаря федеральной программе "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология" и соинвесторству. По мнению специалистов, работа предприятия отвечает всем требованиям безопасности, а в результате реконструкции, являющейся и технологическим, и экологическим прорывом, минимизируется любое воздействие на окружающую среду.

Модернизация объекта была предусмотрена по двум крупным направлениям. Первое направление — строительство станции ультрафиолетового обеззараживания для очистки стоков не химическим способом (с использованием жидкого хлора), а с помощью ультрафиолета. Станция построена. 

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