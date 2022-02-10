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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром газораспределение Самара" в 2022 году бесплатно подведет газ до 1000 домовладений

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно утвержденному плану-графику догазификации, в 2022 году "Газпром газораспределение Самара" обеспечит техническую возможность для подключения 1016 домохозяйств в 28 населенных пунктах Самарской области: городских округах Жигулевск, Самара и Похвистнево, муниципальных районах Ставропольский, Приволжский, Красноярский, Безенчукский, Большечерниговский.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. Проведение газа внутри участка, а также приобретение внутридомового газового оборудования собственник выполняет за свой счет. Стоимость газификации внутри участка зависит от объема работ. Стоимость услуг газораспределительной организации регулируется государством.

Многодетным семьям, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и другим отдельным категориям льготников предоставляется компенсирующая выплата на строительство внутридомовых газовых сетей и приобретение газового оборудования в размере 145 тысяч рублей. Социальная выплата предоставляется министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

"Догазификация позволяет каждому собственнику газифицировать домовладение и использовать экономичное голубое топливо для отопления дома и приготовления пищи. И мы готовы не только провести работы по газоснабжению, но и помочь с выбором внутридомового газового оборудования, а также рассматриваем предоставление будущим потребителям скидок и рассрочек на его приобретение", — отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара", ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов.

Для подключения в рамках догазификации необходимо подать заявку. Оформить заявку можно в клиентских центрах "Газпром газораспределение Самара" и "Газпром межрегионгаз Самара", через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, сервис "Госуслуги" или в МФЦ.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии Единого оператора газификации: 8 800 101 00 04, а также через форму обратной связи на сайте connectgas.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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