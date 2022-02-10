В Самаре стартовал прием заявок для участия в конкурсе "ЭкоЛидер" по итогам 2021 года

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и ГБУ СО "Природоохранный центр" информируют о начале заявочной кампании для участия в конкурсе "ЭкоЛидер" по итогам 2021 года.

Организация мероприятий, ориентированных на развитие экологического воспитания и просвещения населения Самары и Самарской области, в том числе проведение региональных конкурсов экологической направленности осуществляются в соответствии с государственным заданием вышеуказанного министерства.

Конкурс "ЭкоЛидер" проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения региона.

Конкурс "ЭкоЛидер-2021", как и предыдущий, проводится по 11 номинациям: "Город"; "Район"; "Городское и сельское поселение"; "Промышленный гигант" (с численностью работающих свыше 1 000 человек); "Предприятие" (с численностью работающих до 1 000 человек); "Экологическая организация"; "Общественность"; "Образование" (подноминации: "Дошкольное образовательное учреждение", "Образовательное учреждение среднего звена", "Учреждение профессионального образования"); "СМИ"; "Энтузиаст"; "Профи".

Городской округ Самара также планирует принять участие в региональном конкурсе "ЭкоЛидер" по итогам 2021 года.