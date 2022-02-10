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Экология Общество

В Самаре стартовал прием заявок для участия в конкурсе "ЭкоЛидер" по итогам 2021 года

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и ГБУ СО "Природоохранный центр" информируют о начале заявочной кампании для участия в конкурсе "ЭкоЛидер" по итогам 2021 года.

Организация мероприятий, ориентированных на развитие экологического воспитания и просвещения населения Самары и Самарской области, в том числе проведение региональных конкурсов экологической направленности осуществляются в соответствии с государственным заданием вышеуказанного министерства.

Конкурс "ЭкоЛидер" проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения региона.

Конкурс "ЭкоЛидер-2021", как и предыдущий, проводится по 11 номинациям: "Город"; "Район"; "Городское и сельское поселение"; "Промышленный гигант" (с численностью работающих свыше 1 000 человек); "Предприятие" (с численностью работающих до 1 000 человек); "Экологическая организация"; "Общественность"; "Образование" (подноминации: "Дошкольное образовательное учреждение", "Образовательное учреждение среднего звена", "Учреждение профессионального образования"); "СМИ"; "Энтузиаст"; "Профи".

Городской округ Самара также планирует принять участие в региональном конкурсе "ЭкоЛидер" по итогам 2021 года.

Оформленные строго по утвержденной форме заявки принимаются в срок до 15 апреля в бумажном и электронном виде по адресу: ГБУ СО "Природоохранный центр", 443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, оф. 303 (пристрой), тел./факс (846) 255 69 86, 255 69 92, dtr2014@bk.ru.

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