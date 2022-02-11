В Самарской области готовятся к старту работ по рекультивации территории СВЗХ

В четверг, 10 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с руководством регионального министерства промышленности и торговли. Участники встречи обсудили подготовку к работам по расчистке и обеззараживанию территории бывшего Средневолжского завода химикатов.

Площадка бывшего ОАО "СВЗХ" располагается в северо-западной части Чапаевска. На территории в 263 га расположены пустующие здания, шламонакопители и шламоотстойники, использовавшиеся в прошлом при производстве химических удобрений, ядохимикатов, продукции оборонного назначения.

После прекращения производства химикатов на территории предприятия остались объекты (в том числе участки загрязненной почвы), которые являются очагами загрязнения токсичными соединениями — мышьяком, ртутью, солями тяжелых металлов, а также стойкими органическими загрязнителями.

На территории предприятия крупнейшими федеральными экспертными организациями были проведены инженерно-экологические и инженерно-геологические изыскания, на территории производственной площадки с почвы, производственных зданий, шламонакопителей, шламоотстойников, со дна реки Чапаевки были отобраны свыше 2,4 тыс. проб, проведено более 7 тыс. химико-аналитических и биологических исследований. По результатам изысканий определены границы локализации источников загрязнения окружающей среды.

После проведения изысканий и получения исходных данных был подготовлен проект рекультивации, включающий проектно-сметную документацию. Проект рекультивации предусматривает создание санитарной зоны, производственной зоны с комплексом установок термообезвреживания и вспомогательными сооружениями для безопасной рекультивации территории бывшего завода. Итогом станет освобождение территории от накопленных токсинов, устранение опасности загрязнения атмосферы, подземных и поверхностных вод.

Вопросы экологии являются приоритетным направлением деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. Благодаря усилиям губернатора удалось привлечь финансирование из федерального бюджета, в текущем году здесь начнутся работы по оздоровлению территории.

Самым крупным источником химической опасности является шламоотстойник, который находится вблизи русла реки Чапаевки и содержит отходы I и II классов опасности. Именно на этом объекте в первую очередь начнутся работы по изоляции шламоотстойника.

"Объекты накопленного экологического вреда занимают особое место в списке вопросов, связанных с охраной окружающей среды. На территории Средневолжского завода химикатов в Чапаевске проблемы копились с 1912 года, с момента основания предприятия. Мы подготовили проект работ по изоляции опасного объекта, получили положительные заключения государственной экспертизы, выиграли конкурс Минприроды России на первый этап рекультивации и в этом году начинаем процесс оздоровления территории СВЗХ", — прокомментировал итоги совещания Виктор Кудряшов.

Председатель областного правительства поручил министерству оперативно взаимодействовать с федеральным министерством, в сжатые сроки завершить подготовку пакета документов для проведения процедуры электронных торгов и заключить государственный контракт на исполнение работ.