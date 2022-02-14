Новым владельцем самарского теннисного центра стал Владислав Нашатыркин

В конце января 2022 г. бенефициар Торгового дома "Титан" Владислав Нашатыркин стал обладателем уникального участка в 1,8 га с теннисными кортами рядом с Загородным парком, сообщает "Самарское обозрение". Бизнесмен выкупил площадку у прежнего владельца — тульского завода НЗКМ.

Теннисные корты возле Загородного парка построены в конце 1960-х гг. и долгое время принадлежали Федерации профсоюзов Самарской области. В 2013 г. площадке нашли инвестора для реконструкции кортов — Новомосковский завод керамических материалов (ЗАО "НЗКМ") из Тульской области, который позиционировался как дочерняя компания "Центргаза", входящего в холдинг "Газпром". Через шесть лет выяснилось, что инвестор из Тульской области в момент сделки не имел к газовому концерну никакого отношения, не вложил в площадку обещанных 250 млн руб., да еще и оказался к концу 2021 г. в предбанкротном состоянии.

В январе 2022 г. у самарских кортов появился новый хозяин — Владислав Нашатыркин. OOO "Теннисный центр", которое управляет спортсооружениями на этом участке, не афиширует состоявшуюся сделку и пока не уведомило своих арендаторов о смене владельца. По крайней мере подведомственное региональному минспорта ГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" не получало никаких уведомлений о новом собственнике.

В разговоре с "СО" представители "Теннисного центра" выразили уверенность в том, что Владислав Нашатыркин сделает то, что так и не сделал за восемь лет прежний собственник. Это убеждение аргументируется тем обстоятельством, что Нашатыркин теннису не чужд — он активно занимается этим видом спорта, а его сын Роман в юниорском возрасте входил в 30 игроков РТТ (Российский теннисный тур). Сейчас Нашатыркин-младший продолжает выступать на различных турнирах и в одиночном разряде рейтинга ITF (Международная федерация тенниса — International Tennis Federation).

Каким именно образом Владислав Нашатыркин распорядится своим приобретением, пока никто не говорит. Прежний собственник участка обещал за полтора года обновить уже имеющиеся теннисные корты и построить новые. По проекту тульского инвестора было предусмотрено строительство пяти открытых кортов, а также здания теннисного центра "Радуга" и семейного оздоровительного центра, предполагающего два корта, плавательный бассейн, спортивные залы различного назначения — тренажеры, групповые и индивидуальные занятия. На реконструкцию и ремонт предполагалось потратить порядка 250 млн рублей. Кроме того, в перспективе объекту предстояло пройти сертификацию Федерации тенниса России для проведения в городе теннисных соревнований разного уровня. Но по факту НЗКМ ограничился косметическим ремонтом административного здания и обустройством четырех открытых кортов, не сделав, по сути, ничего из того, что декларировалось в момент сделки.

Сколько готов инвестировать в развитие площадки новый собственник и появятся ли на участке новые объекты, пока неизвестно.

Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок под номером 63:01:0636002:206, на котором располагается Самарский центр тенниса (ул. Ново-Садовая, 160а), относится к территориальной зоне Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения). Здесь можно размещать различные спортсооружения — от беговых дорожек и автодромов до манежей для верховой езды и банно-оздоровительных комплексов. При этом максимальный процент застройки таких участков — до 80% площади. Соответственно, помимо основного вида использования площадку можно донагрузить недвижимостью сопутствующего назначения. Перечень таких объектов значительно шире: гостиницы, танцзалы, торговые центры, рестораны и не только они.