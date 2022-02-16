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В Самарской Луке впервые два лося погибли от отравления

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками НП "Самарская Лука" вместе с представителями Жигулевской службы по борьбе с болезнями животных зафиксировали два случая гибели лосей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал начальник службы охраны нацпарка Сергей Тананыкин.

"Согласно актам вскрытия трупов животных (лосей), — поясняет Сергей Тананыкин, — предположительный патологический диагноз ветеринаров — отравление".

По словам Сергея Тананыкина, туша одного лося была обнаружена 26 января на 27 км дороги от трассы М-5 к с. Ширяево в районе с. Зольное. Еще одного мертвого лося обнаружили 8 февраля в районе ул. Лермонтова в с. Ширяево.

Работа по выяснению причин гибели животных продолжается.

Как рассказал Сергей Тананыкин, работающий в нацпарке несколько лет, ранее случаев гибели животных от отравления на их территории не фиксировалось. В прежние годы лоси погибали в основном в результате ДТП.

Тем временем в местных пабликах в соцсетях посетители не исключают, что лоси могли погибнуть от отравления солевыми реагентами для обработки дорог. Эта версия пока официально не подтверждена.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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