В Самарской Луке впервые два лося погибли от отравления

Сотрудниками НП "Самарская Лука" вместе с представителями Жигулевской службы по борьбе с болезнями животных зафиксировали два случая гибели лосей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал начальник службы охраны нацпарка Сергей Тананыкин.
"Согласно актам вскрытия трупов животных (лосей), — поясняет Сергей Тананыкин, — предположительный патологический диагноз ветеринаров — отравление".
По словам Сергея Тананыкина, туша одного лося была обнаружена 26 января на 27 км дороги от трассы М-5 к с. Ширяево в районе с. Зольное. Еще одного мертвого лося обнаружили 8 февраля в районе ул. Лермонтова в с. Ширяево.
Работа по выяснению причин гибели животных продолжается.
Как рассказал Сергей Тананыкин, работающий в нацпарке несколько лет, ранее случаев гибели животных от отравления на их территории не фиксировалось. В прежние годы лоси погибали в основном в результате ДТП.
Тем временем в местных пабликах в соцсетях посетители не исключают, что лоси могли погибнуть от отравления солевыми реагентами для обработки дорог. Эта версия пока официально не подтверждена.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.