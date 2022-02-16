В Самарской Луке впервые два лося погибли от отравления

Сотрудниками НП "Самарская Лука" вместе с представителями Жигулевской службы по борьбе с болезнями животных зафиксировали два случая гибели лосей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал начальник службы охраны нацпарка Сергей Тананыкин.

"Согласно актам вскрытия трупов животных (лосей), — поясняет Сергей Тананыкин, — предположительный патологический диагноз ветеринаров — отравление".

По словам Сергея Тананыкина, туша одного лося была обнаружена 26 января на 27 км дороги от трассы М-5 к с. Ширяево в районе с. Зольное. Еще одного мертвого лося обнаружили 8 февраля в районе ул. Лермонтова в с. Ширяево.

Работа по выяснению причин гибели животных продолжается.

Как рассказал Сергей Тананыкин, работающий в нацпарке несколько лет, ранее случаев гибели животных от отравления на их территории не фиксировалось. В прежние годы лоси погибали в основном в результате ДТП.

Тем временем в местных пабликах в соцсетях посетители не исключают, что лоси могли погибнуть от отравления солевыми реагентами для обработки дорог. Эта версия пока официально не подтверждена.