16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Cамарской области через Монетную площадку Банка России за год прошло более чем 97 тонн монет В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей

Банки Финансы

Россельхозбанк рассказал о трендах на рынке ИЖС

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За 2021 год интерес россиян к рынку индивидуального строительства резко вырос: объем кредитования Россельхозбанком сегмента увеличился в 2,5 раза, при этом опросы показывают, что более 41 млн семей России хотели бы жить в частных домах. О трендах в отрасли и том, что еще необходимо модернизировать профессиональным участникам рынка загородной недвижимости для полноценного удовлетворения спроса, рассказал заместитель директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Смещение роста спроса на загородную недвижимость

На текущий момент на рынке загородной недвижимости наблюдается смещение спроса с многоквартирных домов в сторону индивидуальных. По данным ВЦИОМ, из квартиры в собственные дома хотели бы переехать более половины живущих в квартирах (23,2 млн семей). Жители же индивидуальных домов гораздо чаще считают этот тип жилья идеальным — лишь 1,5 млн семей хотели бы переехать в многоквартирный дом. Более 41,6 млн семей России хотели бы жить в индивидуальных домах.

Объем выдачи кредитов Россельхозбанка на строительство (ИЖС) за 2021 год увеличился в 2,5 раза, превысив объемы кредитования этого сегмента в 2020 году. 27% от выданных ТОП-20 банками кредитов на цели ИЖС приходится на Россельхозбанк. Текущие темпы заключаемых договоров с подрядными организациями говорят о росте спроса на стройку. При этом участники ипотечного цикла (риелторы, застройщики, клиенты, банки) наблюдают ряд вопросов, решение которых необходимо для дальнейшего и комфортного развития отрасли.

Отсутствие масштабного строительства на сельских территориях

В 2021 году средняя сумма ипотечного кредита по России выросла более, чем на 20% до 3 млн рублей. При этом мы отмечаем, что на сельских территориях и в малых городах средний чек вырос значительно меньше — на 5-7%. Причиной этому является отсутствие масштабного строительства на сельских территориях: процесс трудозатратен для застройщиков в силу того, что возникает необходимость создания инфраструктуры.

Необходимость в выделении нового лимита кредитования

Помимо этого, за 2021 год мы проследили тридцатипроцентный, а в некоторых случаях пятидесятипроцентный рост цен на строительные материалы. Лимит в 3 млн рублей, выделенный на ИЖС в рамках государственных программ, оказался недостаточным, чтобы построить качественный капитальный дом более 80 квадратных метров, чтобы полноценно решить жилищные вопросы семьи. Выделение нового лимита на сельскую ипотеку в 2022 году даст возможность для дальнейшего развития загородного кредитования и развития сельских территорий.

Нехватка профессиональных участников рынка на сельских территориях

В некоторых регионах не хватает профессиональных участников рынка — подрядных организаций. Многие подрядные организации не готовы осуществлять полный цикл строительства на сельских территориях, находящихся в большой удаленности от крупных населенных пунктов в силу высоких затрат на транспортную логистику.

Опыт РСХБ по работе с загородной недвижимостью и ИЖС

Ипотечный портфель Россельхозбанка составляет 388 млрд рублей, в прошлом году было выдано более 51 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 129,5 млрд рублей. Более трети из них (33%) пришлось на сельскую ипотеку. При этом 25% от всех ипотечных кредитов в 2021 году были выданы на приобретение дома с земельным участком.

Понимания потребности и вопросы россиян при совершении сделок по ИЖС, РСХБ запустил две платформы на рынке недвижимости — Свое Жилье и Свое Село.

Сервис Свое Жилье позволяет в несколько кликов подобрать недвижимость, выбрать оптимальную ипотечную программу, рассчитать стоимость кредита и подать заявку на оформление ипотеки. При этом подать заявку может не только клиент, но и аккредитованный застройщик или агентство недвижимости через личный кабинет партнёра на платформе. На текущий момент к платформе подключено более 7000 партнеров.

Платформа Свое Село направлена на улучшение благоустройства жителей на сельских территориях. Сервис дает возможность в режиме онлайн получить практически весь комплекс услуг по обустройству загородной жизни — от подбора земельного участка или готового дома до подключения инженерных коммуникаций и озеленения территории от партнеров банка.

Сейчас банком аккредитовано более 800 подрядных организаций с опытом строительства и составления проектно-сметной документации. Кроме того, на платформе клиенты могут получить услуги по обустройству и обслуживанию частного дома более чем у 6000 партнеров банка, для самих же компаний размещение подобного объявления является бесплатным.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6