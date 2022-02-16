Россельхозбанк рассказал о трендах на рынке ИЖС

За 2021 год интерес россиян к рынку индивидуального строительства резко вырос: объем кредитования Россельхозбанком сегмента увеличился в 2,5 раза, при этом опросы показывают, что более 41 млн семей России хотели бы жить в частных домах. О трендах в отрасли и том, что еще необходимо модернизировать профессиональным участникам рынка загородной недвижимости для полноценного удовлетворения спроса, рассказал заместитель директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.

Смещение роста спроса на загородную недвижимость

На текущий момент на рынке загородной недвижимости наблюдается смещение спроса с многоквартирных домов в сторону индивидуальных. По данным ВЦИОМ, из квартиры в собственные дома хотели бы переехать более половины живущих в квартирах (23,2 млн семей). Жители же индивидуальных домов гораздо чаще считают этот тип жилья идеальным — лишь 1,5 млн семей хотели бы переехать в многоквартирный дом. Более 41,6 млн семей России хотели бы жить в индивидуальных домах.

Объем выдачи кредитов Россельхозбанка на строительство (ИЖС) за 2021 год увеличился в 2,5 раза, превысив объемы кредитования этого сегмента в 2020 году. 27% от выданных ТОП-20 банками кредитов на цели ИЖС приходится на Россельхозбанк. Текущие темпы заключаемых договоров с подрядными организациями говорят о росте спроса на стройку. При этом участники ипотечного цикла (риелторы, застройщики, клиенты, банки) наблюдают ряд вопросов, решение которых необходимо для дальнейшего и комфортного развития отрасли.

Отсутствие масштабного строительства на сельских территориях

В 2021 году средняя сумма ипотечного кредита по России выросла более, чем на 20% до 3 млн рублей. При этом мы отмечаем, что на сельских территориях и в малых городах средний чек вырос значительно меньше — на 5-7%. Причиной этому является отсутствие масштабного строительства на сельских территориях: процесс трудозатратен для застройщиков в силу того, что возникает необходимость создания инфраструктуры.

Необходимость в выделении нового лимита кредитования

Помимо этого, за 2021 год мы проследили тридцатипроцентный, а в некоторых случаях пятидесятипроцентный рост цен на строительные материалы. Лимит в 3 млн рублей, выделенный на ИЖС в рамках государственных программ, оказался недостаточным, чтобы построить качественный капитальный дом более 80 квадратных метров, чтобы полноценно решить жилищные вопросы семьи. Выделение нового лимита на сельскую ипотеку в 2022 году даст возможность для дальнейшего развития загородного кредитования и развития сельских территорий.

Нехватка профессиональных участников рынка на сельских территориях

В некоторых регионах не хватает профессиональных участников рынка — подрядных организаций. Многие подрядные организации не готовы осуществлять полный цикл строительства на сельских территориях, находящихся в большой удаленности от крупных населенных пунктов в силу высоких затрат на транспортную логистику.

Опыт РСХБ по работе с загородной недвижимостью и ИЖС

Ипотечный портфель Россельхозбанка составляет 388 млрд рублей, в прошлом году было выдано более 51 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 129,5 млрд рублей. Более трети из них (33%) пришлось на сельскую ипотеку. При этом 25% от всех ипотечных кредитов в 2021 году были выданы на приобретение дома с земельным участком.

Понимания потребности и вопросы россиян при совершении сделок по ИЖС, РСХБ запустил две платформы на рынке недвижимости — Свое Жилье и Свое Село.

Сервис Свое Жилье позволяет в несколько кликов подобрать недвижимость, выбрать оптимальную ипотечную программу, рассчитать стоимость кредита и подать заявку на оформление ипотеки. При этом подать заявку может не только клиент, но и аккредитованный застройщик или агентство недвижимости через личный кабинет партнёра на платформе. На текущий момент к платформе подключено более 7000 партнеров.

Платформа Свое Село направлена на улучшение благоустройства жителей на сельских территориях. Сервис дает возможность в режиме онлайн получить практически весь комплекс услуг по обустройству загородной жизни — от подбора земельного участка или готового дома до подключения инженерных коммуникаций и озеленения территории от партнеров банка.

Сейчас банком аккредитовано более 800 подрядных организаций с опытом строительства и составления проектно-сметной документации. Кроме того, на платформе клиенты могут получить услуги по обустройству и обслуживанию частного дома более чем у 6000 партнеров банка, для самих же компаний размещение подобного объявления является бесплатным.