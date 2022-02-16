Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском совещании по программе догазификации

Во вторник, 15 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в совещании по исполнению программы по социальной газификации (догазификации), которое провели заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак. В заседании штаба приняли участие секретари региональных отделений "Единой России", руководители фракций "Единой России" в законодательных собраниях, руководители партийных исполкомов и субъектов Федерации.

Напомним, итогом программы должно стать подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах и подключение домохозяйств к газу без привлечения средств граждан. Проект реализуется по поручению Президента страны Владимира Путина.

Темпы реализации программы социальной догазификации в последнее время возросли, однако по-прежнему являются недостаточными, отметил на заседании федерального штаба по газификации секретарь Генерального Совета "Единой России" Андрей Турчак. Он призвал коллег в регионах ускорить работу над программой социальной догазификации.

"Мы по-прежнему отмечаем недостаточно высокий процент заключенных договоров. Из 500 тысяч одобренных заявок у нас договоры заключены только по 225 тысячам заявок. Это меньше половины. Анализ, который наши региональные отделения провели, показывает, что это во многом недостаток разъяснительной работы на местах", — подчеркнул он.

В частности, многие граждане полагают, что как только они заключат договор, у них возникнут обязательства по покупке газового оборудования, прокладке трубы по участку и так далее.

"Наша задача — общаться, доводить информацию до людей, что никаких финансовых обязательств у них с заключением договора не возникнет", — отметил Андрей Турчак.

По словам секретаря Генсовета "Единой России", необходимо усилить информационно-разъяснительную работу, расширить инструменты для льготников, жестко контролировать цены на газовое оборудование.

Напомним, 11 июня 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах.

На поддержке льготных категорий граждан сделал особый акцент руководитель штаба Александр Новак: "Что же касается источников финансирования, то хочу напомнить, что мы освободили регионы от обязанности финансировать вопросы, связанные с газификацией, которые ранее были в их бюджетах. И эти средства сэкономлены и могли бы быть направлены как раз на меры социальной поддержки".

В Самарской области уделяется особое внимание исполнению поручения Президента. Создан региональный штаб по догазификации, на заседаниях которого рассматривается ход реализации проекта, идет поиск решения проблемных вопросов.

В каждом муниципальном образовании созданы территориальные штабы по газификации, которые возглавляют главы муниципальных образований Самарской области.

Определен региональный оператор газификации Самарской области — ООО "Средневолжская газовая компания", на долю которой приходится более 90% объема рынка услуг по технологическому присоединению потребителей в Самарской области.

Силами территориальных штабов, созданных на базе муниципальных районов и городских округов организована работа по информированию населения о внедрении социально-ориентированной модели газификации.

На территории региона работают 52 стационарных пункта приема заявок на технологическое присоединение, функционируют официальные сайты газораспределительных организаций в сети интернет, которые позволяют подать заявку онлайн.

Организована работа выездных пунктов приема заявок от населения в соответствии с утвержденным пообъектным планом догазификации Самарской области, обеспечена также возможность подать заявку и заключить комплексный договор на присоединение к газораспределительным сетям через отделения МФЦ (61 центр на территории Самарской области). На портале единого оператора действует сервис Интерактивная карта, с помощью которого можно определить ГРО, в зону эксплуатационной ответственности которой входит данный населенный пункт и подать заявку на технологическое присоединение.

Информация о возможностях социальной газификации озвучивается на сходах граждан, во время обходов населения органами местного самоуправления, представителями ГРО.

Проведена инвентаризация домовладений граждан, по результатам которой зафиксировано, что в Самарской области находится 1334 населенных пункта, из них в границах 1160 населенных пунктах, проложены газораспределительные сети; имеется 35683 домовладения, в которых проживают 74052 человека.

Для 13499 домовладений достаточно построить только газопроводы ввода, у 6152 домовладений газораспределительная сеть проходит вдоль границ земельных участков (адреса с нулевой врезкой), для газификации 16032 домовладения необходимо строить распределительные и реконструировать существующие газопроводы.

В настоящее время подано 8544 заявки на подключение, из них принято газораспределительными организациями к рассмотрению 6151, 2393 заявки отклонены по причине неполного комплекта документов. Заключен 2781 договор на технологическое присоединение объектов капитального строительства в рамках социально ориентированной модели газификации.

В 2021 г. работы по догазификации проводились в 271 населенном пункте, обеспечена техническая возможность газификации 2223 домовладений.

Правительство Самарской области приняло решение о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, участвующим в программе догазификации. Это социальная выплата в размере 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении размера выплаты и расширении списка категорий граждан, которым предоставляется льгота.