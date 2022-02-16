В правительстве региона обсудили перспективы развития индустриальных парков

Во вторник, 15 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с руководством министерства экономического развития и инвестиций региона, министерства финансов и АО "Промпарки", посвященное итогам работы индустриальных площадок за минувший год и планам на перспективу.

Под управлением АО "Промпарки" в Самарской области развиваются четыре площадки: в Чапаевске, Новосемейкино и две — близ села Преображенка. На совещании подробно обсудили востребованность действующих площадок и возможности их дальнейшего развития.

"В минувшем году дополнительный объем налоговых поступлений от предприятий, ведущих свою деятельность на площадках промпарков, составил более 300 млн рублей", — сообщил министр экономического развития Дмитрий Богданов.

Более чем в семь раз за минувший год увеличилась чистая прибыль таких предприятий. Значительно вырос и интерес инвесторов к индустриальным площадкам. Так, производственная площадка промпарка в Новосемейкино уже заполнена — здесь будет построен логистический центр крупнейшего онлайн-ритейлера страны Wildberries на 5 тыс. рабочих мест, который позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков. Достигнуты договоренности о возведении на той же площадке второго крупного логистического центра на 2700 рабочих мест, принадлежащего компании, название которой пока не разглашается. Всей необходимой инфраструктурой эти площадки будут обеспечены.

Динамично развивается индустриальный парк "Преображенка-2". Здесь планируют построить логистический центр крупного сетевого ритейлера на 1320 рабочих мест, компании по обслуживанию грузовых автомобилей (100 рабочих мест). Под эти и перспективные проекты руководство "Промпарков" строит дороги, сети водоснабжения, ливневой и бытовой канализации. Финансирование строительства ведется с привлечением средств областного бюджета.

Председатель областного правительства обратился к гендиректору АО "Промпарки" Сергею Евсееву с вопросом, насколько внимательно изучен бизнес-план предприятий, вернутся ли средства, вложенные в развитие площадки, в бюджет в виде налогов.

"Мы изучили бизнес-план, нет оснований сомневаться, что вложения необходимы и обоснованы", — подтвердил Сергей Евсеев.

К площадке первой "Преображенки" в минувшем году также проявили интерес немало инвесторов, в 2022-м здесь начинаются реализацию двух крупных проектов — центр по предоставлению сервисных услуг для сельскохозяйственной техники (50 рабочих мест, 190 млн руб. инвестиций) и производство строительных и отделочных материалов из стали и алюминия. Это 300 рабочих мест и миллиард рублей инвестиций.

Большие перспективы развития у индустриального парка "Чапаевск". Преимущества этой площадки уже оценили по достоинству 4 резидента, одним из которых стал логистический центр компании ОZON с объемом инвестиций порядка 4 млрд рублей. Центр начал работу в конце минувшего года. В текущем году здесь начнут развивать бизнес два новых инвестора — компания по производству складского оборудования и типография. Общий объем инвестиций составит свыше 400 млн рублей.

"Средства на создание инфраструктуры индустриальных парков предусмотрены в бюджете Самарской области. Мы и в дальнейшем будет создавать максимально благоприятные условия для успешной реализации новых бизнес-идей и проектов, развития промышленного потенциала Самарской области", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

В завершение встречи первый вице-губернатор поручил участникам подобрать земельные участки для создания новых индустриальных площадок.