Кадастровая палата по Самарской области первой завершила загрузку сведений о кадастровой стоимости

В течение 2021 г. функционал Кадастровой палаты значительно увеличился. С ноября 2021 г. Кадастровая палата по Самарской области выполняет полный цикл по внесению сведений о кадастровой стоимости: начиная с формирования перечней объектов для оценки и заканчивая удостоверением внесенных данных.

В начале 2021 г. проведена работа по загрузке сведений о результатах определения кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов. Кадастровой палатой по Самарской области внесены данные о стоимости более чем 1 млн (1 060 799) участков.

Соответственно, для земельных участков определение кадастровой стоимости весь год осуществлялось только ГБУ Самарской области "Центр кадастровой оценки". На орган регистрации прав же возлагаются функции по формированию перечней участков, подлежащих оценке, и загрузке сведений о рассчитанной стоимости. За год данные для расчета стоимости были переданы Кадастровой палатой по результатам 314 тысяч (314 414) учетных действий.

Для объектов капитального строительства мы весь год продолжали рассчитывать кадастровую стоимость — данные работы проведены в отношении 47 тыс. (46 878) объектов.

В 2021 г. в Самарской области была проведена кадастровая оценка объектов капитального строительства, новую стоимость получили сразу 2,3 млн (2 301 860) объектов. В соответствии с установленным планом-графиком, загрузку этого массива сведений в ЕГРН Кадастровой палате по Самарской области необходимо было произвести до 28 января.

"Благодаря слаженной работе коллектива и правильно выстроенной методике работы мы выполнили эту задачу в установленный срок. Более того, мы завершили ее первыми среди всех 22 регионов, занимавшихся загрузкой сведений о кадастровой стоимости одновременно с нами, хотя количество оцененных объектов в Самарской области одно из самых больших — больше только в Москве и Челябинской области", — подчеркнула заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Светлана Вандышева.

Отметим, что в случае несогласия с кадастровой стоимостью земельных участков и объектов капитального строительства, оспорить ее можно в комиссии при Министерстве имущественных отношений Самарской области. Кроме того, Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов.

В 2022 г. впервые запланировано проведение оценки земельных участков сразу всех категорий земель. Кадастровая палата по Самарской области уже сформировала и направила в Министерство имущественных отношений Самарской области перечень земельных участков, подлежащих оценке, в него вошли 1 млн 384 тыс. 342 земельных участка.