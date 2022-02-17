Получить электронную подпись можно бесплатно в любом налоговом органе и без предварительной записи

Налоговая служба Самарского региона сообщает о возможности получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи не только посредством электронного сервиса ФНС России "Онлайн — запись на прием в инспекцию", но и при личном приеме в налоговые органы региона без предварительной записи.
Для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи необходимо предоставить:
1. Документы, либо их надлежащим образом заверенные копии и (или) сведения из них:
— Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
— СНИЛС.
Дополнительные сведения:
— ИНН заявителя физического лица;
— ОГРНИП;
2. Носитель ключей электронной подписи, отвечающий требованиям:
— должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСБ России или ФСТЭК России;
— должен быть в форм-факторе USB-токенов Type-A.
Напомним, что с 1 января 2022 г. на ФНС России возложены функции по выпуску КЭП для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. С помощью квалифицированной электронной подписи можно направлять отчетность в государственные органы, а также использовать ее на электронных площадках и сервисах.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.