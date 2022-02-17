16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ян Птачек займет должность первого исполнительного вице-президента АвтоВАЗа Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии "Инженерия будущего" Получить электронную подпись можно бесплатно в любом налоговом органе и без предварительной записи Кадастровая палата по Самарской области первой завершила загрузку сведений о кадастровой стоимости "ЭкоСтройРесурс" повторно привлекают к ответственности по долгам СК "Родник"

Экономика и бизнес

Получить электронную подпись можно бесплатно в любом налоговом органе и без предварительной записи

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Налоговая служба Самарского региона сообщает о возможности получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи не только посредством электронного сервиса ФНС России "Онлайн — запись на прием в инспекцию", но и при личном приеме в налоговые органы региона без предварительной записи.

Для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи необходимо предоставить:
1. Документы, либо их надлежащим образом заверенные копии и (или) сведения из них:
— Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
— СНИЛС.
Дополнительные сведения:
— ИНН заявителя физического лица;
— ОГРНИП;

2. Носитель ключей электронной подписи, отвечающий требованиям:
— должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСБ России или ФСТЭК России;
— должен быть в форм-факторе USB-токенов Type-A.

Напомним, что с 1 января 2022 г. на ФНС России возложены функции по выпуску КЭП для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. С помощью квалифицированной электронной подписи можно направлять отчетность в государственные органы, а также использовать ее на электронных площадках и сервисах.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №21

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6