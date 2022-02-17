Получить электронную подпись можно бесплатно в любом налоговом органе и без предварительной записи

Налоговая служба Самарского региона сообщает о возможности получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи не только посредством электронного сервиса ФНС России "Онлайн — запись на прием в инспекцию", но и при личном приеме в налоговые органы региона без предварительной записи.

Для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи необходимо предоставить:

1. Документы, либо их надлежащим образом заверенные копии и (или) сведения из них:

— Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);

— СНИЛС.

Дополнительные сведения:

— ИНН заявителя физического лица;

— ОГРНИП;

2. Носитель ключей электронной подписи, отвечающий требованиям:

— должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСБ России или ФСТЭК России;

— должен быть в форм-факторе USB-токенов Type-A.

Напомним, что с 1 января 2022 г. на ФНС России возложены функции по выпуску КЭП для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. С помощью квалифицированной электронной подписи можно направлять отчетность в государственные органы, а также использовать ее на электронных площадках и сервисах.