По решению ЕСПЧ будет пересмотрен приговор самарцу от 2008 года

По решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приговор Сергею Капранову 13-летней давности должен быть пересмотрен. Об этом изданию сообщила адвокат Лариса Такидзе, отстаивающая права осужденного, гарантированные статьями 3 и 6 Европейской конвенции 1950 года.

Напомним, в апреле 2008 г. в Самарском областном суде 26-летний мужчина выслушал приговор, которым был признан виновным в бандитизме, заказных убийствах, разбоях и приговорен к 22,5 годам лишения свободы.

Федеральный судья Галина Балыкина приняла это решение, опираясь на признания Капранова, данные им на предварительном следствии, от которых он отказался на суде, заявив, что оговорил себя под пытками. Вызванные в суд правоохранители отрицали, что применяли к подсудимому противозаконные методы, чему судья и поверила.

Верховный суд снизил Капранову наказание на шесть месяцев, внеся изменение в приговор.

"В Страсбурге в феврале 2009 года, наша жалоба была признана приемлемой и в декабре ей был присвоен номер, — сообщила адвокат Такидзе. — Мы смогли доказать европейскому суду по правам человека, что показания против себя Капранов давал не только в отсутствие адвоката, но и под воздействием пыток, то есть были нарушены его права на защиту и справедливое судебное разбирательство. А раз суд над Капрановым не отвечает понятию справедливости, следовательно, должно быть новое рассмотрение уже справедливое".

По словам Такидзе, в статье 413 УПК РФ указано, что установление Европейским судом нарушения положений конвенции является основанием для возобновления производства по уголовному делу. Таким образом, национальные власти, уполномоченные исполнять решения Европейского суда по правам человека, в ближайшее время должны назначить новое рассмотрение уголовного дела в отношении ее подзащитного вследствие вновь открывшихся обстоятельств.

Сергей Капранов был арестован в конце 2006 года. По его словам, применяя пытки, его заставили отказаться от нескольких его адвокатов и назначили для его защиты "своего человека". После завершения суда по жалобе Капранова в отношении этого адвоката "решением Совета палаты адвокатов Самарской области по дисциплинарному производству применены меры дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о прекращении статуса адвоката вследствие нарушения им требований ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".

Напомним, судебный процесс по так называемой банде Липова шел в Самаре несколько лет. Сначала были осуждены Капранов, трудившийся водителем у Липова, и Владислав Патратий, (получил 24 года неволи), которые якобы по заказу главаря исполняли убийства за 3 тыс. долларов.

Затем в 2008 г. был задержан Липов, и в 2010 г. он сел на скамью подсудимых в первый раз. В 2012 г. присяжные не признали его виновным в организации банды и оправдали по семи из восьми предъявленных эпизодов. Тем не менее мужчина также получил 22-летний срок.

Первые восемь лет Капранов уже отсидел в тюрьме, а сейчас, по словам Ларисы Такидзе, находится в якутской колонии строгого режима. Присужденную ему ЕСПЧ компенсацию в 52 тыс. евро он получить не сможет, и ее, скорее всего, выдадут его матери по доверенности. Выйти на свободу условно-досрочно ему также не удастся, так как имеется задолженность по взысканию с него причиненного ущерба.