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Суды Происшествия

Сиделец зоны строго режима получит компенсацию 52 тыс. евро по решению ЕСПЧ

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Европейский суд по правам человека спустя более чем 12 лет после подачи жалобы присудил Сергею Капранову компенсацию в 52 тыс. евро, которую ему обязана выплатить российская казна.

Фото: pixanews.com

Об этом Волга Ньюс сообщил адвокат Андрей Карномазов, защищавший Владимира Липова, которого присяжные оправдали по семи из восьми эпизодов обвинения, предъявленных на основании показаний Капранова.

В апреле 2008 г. самарский облсуд признал Капранова виновным в бандитизме, убийствах, разбоях, незаконном хранении оружия. Ему назначили 22 с половиной года лишения свободы с отсидкой первых восьми лет в тюрьме.

По мнению женевских судей, в отношении Капранова было нарушено его право на защиту — к нему не допустили выбранных защитников. Следствие обеспечивало Капранова дежурным адвокатом, которому позже Палата адвокатов Самарской области вынесла выговор за ненадлежащую защиту и нарушение этического кодекса.

ЕСПЧ признал, что Капранов оговорил себя под пытками: "Суд отмечает травмы г-на Капранова, в частности, поверхностные раны предплечий и затылка, синяк на груди и ожоги первой степени на лице. Он считает, что жестокое обращение было применено к заявителю для получения признательных показаний, что причинило ему жестокие физические и психические страдания. Суд приходит к выводу, что рассматриваемое жестокое обращение равносильно пыткам".

В итоге "чистосердечные" показания мужчины использовали, чтобы отправить за решетку на 24 года его подельника Владислава Патратия. Липов был признан присяжными виновным с перевесом всего в один голос и также получил немалый срок — 22 годам лишения свободы.

Кроме прочих злодеяний облсуд "закрепил" за мужчинами убийства самарских бизнесменов Александра Самойленко и Анатолия Афанасьева, а также его водителя Андрея Гурина. Капранов находится в заключении с конца 2006 г., Патратий — с мая 2007 г., Липов — с лета 2008 года.

"Европейский суд считает, что признание показаний, полученных в нарушение ст. 3 Конвенции, автоматически делает уголовное разбирательство в целом несправедливым, независимо от доказательной силы этих показаний и независимо, было ли их использование решающим фактором осуждении", — прокомментировал ситуацию адвокат Карномазов.

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