Сиделец зоны строго режима получит компенсацию 52 тыс. евро по решению ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека спустя более чем 12 лет после подачи жалобы присудил Сергею Капранову компенсацию в 52 тыс. евро, которую ему обязана выплатить российская казна.

Об этом Волга Ньюс сообщил адвокат Андрей Карномазов, защищавший Владимира Липова, которого присяжные оправдали по семи из восьми эпизодов обвинения, предъявленных на основании показаний Капранова.

В апреле 2008 г. самарский облсуд признал Капранова виновным в бандитизме, убийствах, разбоях, незаконном хранении оружия. Ему назначили 22 с половиной года лишения свободы с отсидкой первых восьми лет в тюрьме.

По мнению женевских судей, в отношении Капранова было нарушено его право на защиту — к нему не допустили выбранных защитников. Следствие обеспечивало Капранова дежурным адвокатом, которому позже Палата адвокатов Самарской области вынесла выговор за ненадлежащую защиту и нарушение этического кодекса.

ЕСПЧ признал, что Капранов оговорил себя под пытками: "Суд отмечает травмы г-на Капранова, в частности, поверхностные раны предплечий и затылка, синяк на груди и ожоги первой степени на лице. Он считает, что жестокое обращение было применено к заявителю для получения признательных показаний, что причинило ему жестокие физические и психические страдания. Суд приходит к выводу, что рассматриваемое жестокое обращение равносильно пыткам".

В итоге "чистосердечные" показания мужчины использовали, чтобы отправить за решетку на 24 года его подельника Владислава Патратия. Липов был признан присяжными виновным с перевесом всего в один голос и также получил немалый срок — 22 годам лишения свободы.

Кроме прочих злодеяний облсуд "закрепил" за мужчинами убийства самарских бизнесменов Александра Самойленко и Анатолия Афанасьева, а также его водителя Андрея Гурина. Капранов находится в заключении с конца 2006 г., Патратий — с мая 2007 г., Липов — с лета 2008 года.

"Европейский суд считает, что признание показаний, полученных в нарушение ст. 3 Конвенции, автоматически делает уголовное разбирательство в целом несправедливым, независимо от доказательной силы этих показаний и независимо, было ли их использование решающим фактором осуждении", — прокомментировал ситуацию адвокат Карномазов.