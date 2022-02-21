В Самаре суд назначил восьми обвиняемым в разбоях в сумме почти 70 лет лишения свободы

Самарский областной суд вынес приговор группе из восьми человек, которых признали виновными в бандитизме и разбоях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, ныне 22-летний самарец Аршалуйс Искандарян в 2019 г. организовал преступную группу. Под его руководством в преступлениях участвовали 23-летний Дмитрий Зубрихин, 25-летний Джафар Гаджиев, 28-летний Гафар Гаджиев, 26-летний Даниил Саутин, 23-летний Вазген Даниелян, 24-летний Данил Косачев и 23-летняя Анна Рогова.
В частности Рогова по указанию руководителя банды искала жертв, Саутин был водителем, а Даниелян, Гаджиевы, Зубрихин и Косачев выполняли роль "силового" звена — нападали на потерпевших, угрожали им и запугивали.
Злоумышленники использовали травматический пистолет "МР-79-9МТ" калибра 9 мм со спиленным номером, а также мобильники с чужими сим-картами, которые регулярно меняли. Передвигались злоумышленники на принадлежащем Саутину Kia Spectra, а также еще на двух автомобилях.
С 28 ноября по 12 декабря 2019 г. участники банды совершили три разбойных нападения в Самаре. Вечером 28 ноября Рогова встретилась у дома № 84 по ул. Воронежской с потерпевшим С. Фараджовым. К ним подбежали Гафаровы и Зубрихин. Они избили Фараджова, а затем запихнули в автомобиль. В салоне, обвиняя жертву в торговле наркотиками, они потребовали 100 тыс. рублей. Потерпевший согласился выполнить требования налетчиков и передал им 93 тыс. руб., а также свой iPhone SE стоимостью 10 тыс. рублей.
Следующее нападение произошло вечером 1 декабря 2019 года. Рогова договорилась о встрече с очередной жертвой — Р. Войлоковым у подъезда дома № 70 по ул. Стара-Загора. Женщина приехала туда с Искандаряном, Косачевым и Даниеляном. Увидев, что потерпевший подходит к Роговой, трое нападавших окружили его, обвинили в торговле наркотиками и потребовали 100 тыс. рублей. При этом мужчине угрожали пистолетом. Этот пострадавший также отдал налетчикам деньги.
Очередной разбой злоумышленники совершили днем 12 декабря 2019 года. Рогова встретилась с В. Пищелко в квартире на ул. 22-го Партсъезда. Искандарян, Гаджиев, Зубрихин пришли туда, велели жертве взять вещи, посадили в машину и под тем же предлогом, что и в предыдущих случаях, потребовали 200 тыс. рублей. Потерпевший сказал, что не имеет такой суммы и предложил съездить за ценными вещами к нему домой на ул. Советской Армии. Однако в квартире Пищелко они смогли найти только мобильник Huawei Nova 5T стоимостью почти 28 тыс. руб., 15 тыс. руб. наличными и золотой кулон стоимостью более 3 тыс. рублей.
В суде обвиняемые частично признали вину в разбойных нападениях, но отрицали участие в бандитизме.
Областной суд признал Аршалуйса Искандаряна виновным в создании банды (ч. 1. ст. 209 УК РФ) и трех разбоях (п. "а" ч.4 ст. 162 УК РФ) и по совокупности преступлений приговорил его к 11 годам лишения свободы с полуторагодичным ограничением свободы.
Остальных признали виновными в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и в зависимости от ролей каждого в различных количествах разбойных нападений по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ. Дмитрию Зубрихину и Джафару Гаджиеву назначили по девять лет лишения свободы. Гафар Гаджиев и Вазген Даниелян получили по 10 лет заключения, Данила Косачев — пять лет, Даниил Саутин — восемь с половиной лет и Анна Рогова — шесть лет. Также суд назначил каждому по году и четырем месяцам ограничения свободы. Кроме того, все мужчины будут отбывать сроки в колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы