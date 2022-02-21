В Самаре суд назначил восьми обвиняемым в разбоях в сумме почти 70 лет лишения свободы

Самарский областной суд вынес приговор группе из восьми человек, которых признали виновными в бандитизме и разбоях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, ныне 22-летний самарец Аршалуйс Искандарян в 2019 г. организовал преступную группу. Под его руководством в преступлениях участвовали 23-летний Дмитрий Зубрихин, 25-летний Джафар Гаджиев, 28-летний Гафар Гаджиев, 26-летний Даниил Саутин, 23-летний Вазген Даниелян, 24-летний Данил Косачев и 23-летняя Анна Рогова.

В частности Рогова по указанию руководителя банды искала жертв, Саутин был водителем, а Даниелян, Гаджиевы, Зубрихин и Косачев выполняли роль "силового" звена — нападали на потерпевших, угрожали им и запугивали.

Злоумышленники использовали травматический пистолет "МР-79-9МТ" калибра 9 мм со спиленным номером, а также мобильники с чужими сим-картами, которые регулярно меняли. Передвигались злоумышленники на принадлежащем Саутину Kia Spectra, а также еще на двух автомобилях.

С 28 ноября по 12 декабря 2019 г. участники банды совершили три разбойных нападения в Самаре. Вечером 28 ноября Рогова встретилась у дома № 84 по ул. Воронежской с потерпевшим С. Фараджовым. К ним подбежали Гафаровы и Зубрихин. Они избили Фараджова, а затем запихнули в автомобиль. В салоне, обвиняя жертву в торговле наркотиками, они потребовали 100 тыс. рублей. Потерпевший согласился выполнить требования налетчиков и передал им 93 тыс. руб., а также свой iPhone SE стоимостью 10 тыс. рублей.

Следующее нападение произошло вечером 1 декабря 2019 года. Рогова договорилась о встрече с очередной жертвой — Р. Войлоковым у подъезда дома № 70 по ул. Стара-Загора. Женщина приехала туда с Искандаряном, Косачевым и Даниеляном. Увидев, что потерпевший подходит к Роговой, трое нападавших окружили его, обвинили в торговле наркотиками и потребовали 100 тыс. рублей. При этом мужчине угрожали пистолетом. Этот пострадавший также отдал налетчикам деньги.

Очередной разбой злоумышленники совершили днем 12 декабря 2019 года. Рогова встретилась с В. Пищелко в квартире на ул. 22-го Партсъезда. Искандарян, Гаджиев, Зубрихин пришли туда, велели жертве взять вещи, посадили в машину и под тем же предлогом, что и в предыдущих случаях, потребовали 200 тыс. рублей. Потерпевший сказал, что не имеет такой суммы и предложил съездить за ценными вещами к нему домой на ул. Советской Армии. Однако в квартире Пищелко они смогли найти только мобильник Huawei Nova 5T стоимостью почти 28 тыс. руб., 15 тыс. руб. наличными и золотой кулон стоимостью более 3 тыс. рублей.

В суде обвиняемые частично признали вину в разбойных нападениях, но отрицали участие в бандитизме.

Областной суд признал Аршалуйса Искандаряна виновным в создании банды (ч. 1. ст. 209 УК РФ) и трех разбоях (п. "а" ч.4 ст. 162 УК РФ) и по совокупности преступлений приговорил его к 11 годам лишения свободы с полуторагодичным ограничением свободы.

Остальных признали виновными в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и в зависимости от ролей каждого в различных количествах разбойных нападений по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ. Дмитрию Зубрихину и Джафару Гаджиеву назначили по девять лет лишения свободы. Гафар Гаджиев и Вазген Даниелян получили по 10 лет заключения, Данила Косачев — пять лет, Даниил Саутин — восемь с половиной лет и Анна Рогова — шесть лет. Также суд назначил каждому по году и четырем месяцам ограничения свободы. Кроме того, все мужчины будут отбывать сроки в колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.