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Преступления Происшествия

В Сызрани с пожара в частном доме пропала бытовая техника почти на 90 тыс. рублей

СЫЗРАНЬ. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани поступило сообщение от диспетчера пожарной охраны о том, что произошло возгорание деревянного дома. Также сообщалось, что в ходе тушения пожара пострадавших нет, но, со слов собственника помещения, обнаружена пропажа имущества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские опросили заявителя и установили, что при осмотре помещения после пожара он не обнаружил стиральной машины, холодильника, велосипеда, строительных инструментов, сварочного аппарата и еще некоторых вещей. Материальный ущерб, причиненный жителю Сызрани, составил 88 тыс. рублей.

Предположив, что крупногабаритные вещи злоумышленники не смогли бы вынести с места преступления на руках, оперуполномоченные проверили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по вероятному пути передвижения преступников.

Проверив 18 водителей автотранспорта, которые проезжали рядом с местом происшествия незадолго до пожара, сотрудники уголовного розыска установили водителя автомобиля "ГАЗель", занимающегося грузоперевозками.

Ранее судимый 27-летний молодой человек пояснил полицейским, что с указанного адреса вывозил в ломбард не принадлежащие ему холодильник и стиральную машину.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлены, задержаны и доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства еще двое подозреваемых в совершении хищения имущества заявителя, один из которых оказался его соседом.

Мужчины вину в противоправном деянии признали в полном объеме, как и водитель "ГАЗели".
Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Судом, по ходатайству органа следствия, 30-летнему соседу заявителя и водителю грузового автомобиля избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий — ранее судимый за имущественные преступления 30-летний фигурант, заключен под стражу.

Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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