Сдававший назад водитель грузовика сбил женщину в Тольятти

В понедельник, 21 февраля, в Тольятти произошло ДТП с участием 66-летнего водителя ГАЗ-278805. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 12:05 он ехал задним ходом по парковке жилой зоны в районе дома № 8 по Рябиновому бульвару, не убедился в безопасности маневра и сбил 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую.

Пострадавшую доставили в больницу, но госпитализация ей не понадобилась.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.