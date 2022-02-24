За год более 500 самарцев смогли открыть свое дело

В Самарской области предусмотрен комплекс мер поддержки граждан, решивших организовать собственное дело. В течение года предпринимательскую деятельность при содействии центра занятости оформили более 500 человек.

Помощь с трудоустройством, оказание поддержки тем, кто в ней нуждается, — часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В предпринимательстве решил попробовать себя житель Нефтегорска Виталий Сафронов. В родном городе он нашел свободную нишу — лазерную резку. С помощью этой технологии Виталий решил изготавливать сувениры и подарки с гравировкой на заказ.

"Финансовую поддержку моей идее оказали в центре занятости населения Нефтегорского района, — рассказывает Виталий. — Специалисты центра помогли в создании бизнес — плана, который я защитил и получил 100 тысяч рублей "подъемных", как я это называю. На эти деньги приобрел оборудование, которое без государственной поддержки мне вряд ли удалось бы приобрести".

Теперь у жителей Нефтегорска, благодаря начинающему бизнесмену, появилась возможность увековечить памятные события своей жизни с помощью лазерной резки. Больше всего, по словам Виталия, он получает заказов на оформление кружек и канцелярских товаров, где он гравирует поздравительные надписи с юбилеем, годовщиной брака, днем рождения.

"Подобная форма господдержки в нашем районе очень востребована, — рассказывает директор центра занятости населения Нефтегорского района Татьяна Бортникова. — Люди понимают, насколько это им выгодно для развития частной инициативы. Предусмотренные в качестве финансовой помощи денежные средства - это очень неплохая поддержка на самом важном и трудном этапе старта бизнеса".

Специалисты службы занятости готовы оказывать бесплатные консультации и помогать в составлении бизнес-плана всем официально зарегистрированным безработным, желающим проявить частную инициативу.