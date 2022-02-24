В Самаре "неформальные болельщики" получили сроки за нападение на отдыхавших с семьями правоохранителей

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор членам неформального объединения болельщиков, которых признали виновными в умышленном причинении тяжких травм (ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В сентябре 2019 г. обвиняемые устроили конфликт с правоохранителями, находившимися на отдыхе с семьями. При этом, по данным ФСБ, правоохранители пытались избежать прямого контакта с оппонентами, однако члены преступной группы продолжали их оскорблять и инициировали потасовку.

Суд приговорил одного из лидеров неформального объединения к 3 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двое других активных членов группы получили по три года и восемь месяцев колонии.