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Суды Происшествия

В Самаре "неформальные болельщики" получили сроки за нападение на отдыхавших с семьями правоохранителей

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноглинский районный суд Самары вынес приговор членам неформального объединения болельщиков, которых признали виновными в умышленном причинении тяжких травм (ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В сентябре 2019 г. обвиняемые устроили конфликт с правоохранителями, находившимися на отдыхе с семьями. При этом, по данным ФСБ, правоохранители пытались избежать прямого контакта с оппонентами, однако члены преступной группы продолжали их оскорблять и инициировали потасовку.

Суд приговорил одного из лидеров неформального объединения к 3 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двое других активных членов группы получили по три года и восемь месяцев колонии.

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