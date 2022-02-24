32 тысячи жителей Чапаевска пять часов были без тепла из-за повреждения газопровода

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В четверг, 24 февраля, около 12:12, был поврежден подземный газопровод высокого давления диаметром 250 мм в районе дома № 1 по ул. Лермонтова в Чапаевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.