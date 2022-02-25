Матч "Крыльев Советов" с "Ростовом" перенесен

Матчи "Крыльев Советов" - "Ростов" и "Краснодар" - "Локомотив" в городах, где приостановлена работа аэропортов, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно.
Остальные игры 19-го тура Тинькофф РПЛ пройдут по расписанию
Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура Тинькофф РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?