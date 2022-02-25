Матч "Крыльев Советов" с "Ростовом" перенесен

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Матчи "Крыльев Советов" - "Ростов" и "Краснодар" - "Локомотив" в городах, где приостановлена работа аэропортов, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно.