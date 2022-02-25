Топ-менеджера "Крыльев Советов" Игоря Сизокова проверят на связь с ОПС "Законовские"

Генеральная прокуратура РФ проверит заместителя генерального директора по безопасности футбольного клуба "Крылья Советов" Игоря Сизокова на причастность к преступлениям, связанным с получением самарскими силовиками взяток от ОПС "Законовские", пишет "КоммерсантЪ". Соответствующий запрос в надзорный орган направит Александр Хинштейн.

Как сообщает издание, Игорь Сизоков - полковник, бывший замглавы полиции УМВД Самары. Несколько лет назад правоохранитель фигурировал в делах о взятках высокопоставленным полицейским, прокурорам и рос­гвардейцам от "Законовских". В изъятой следователями записке покойного лидера ОПС Сергея Гафурова с фамилиями и указанными рядом суммами, опубликованной в Telegram депутатом Александром Хинштейном, фамилия Сизоков записана рядом с фамилией Сазонов и числом 300.

По данным из открытых источников, Игорь Сизоков работал в правоохранительных органах в 1994-2016 годы. Как отмечает Александр Хинштейн, полицейский после обыска у него дома уволился по собственному желанию, точно так же поступил его подчиненный Александр Кочерыгин. По данным на сайте регионального ГУ МВД, Игорь Сизоков боролся с незаконной торговлей алкоголем, рассказывал на местных теле- и радиоканалах о правопорядке, знакомил студентов самарских вузов с работой полиции.

Как ответили "Ъ" в ПФК "Крылья Советов", Игорь Сизоков работает в клубе с 2020 года. По данным официального сайта Российской премьер-лиги (РПЛ), экс-правоохранитель был заявлен заместителем генерального директора по безо­пасности ПФК "Крылья Советов" в августе 2020 года. "На момент трудоустройства Игорь Сизоков, согласно официальной информации ГУ МВД по Самарской области, не имел судимости и не привлекался в установленном порядке к уголовной ответственности", - ответили в ПФК на вопрос, знали ли в "КС" о том, что Игорь Сизоков был фигурантом уголовных дел о коррупции силовиков.