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Преступления Происшествия

Топ-менеджера "Крыльев Советов" Игоря Сизокова проверят на связь с ОПС "Законовские"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Генеральная прокуратура РФ проверит заместителя генерального директора по безопасности футбольного клуба "Крылья Советов" Игоря Сизокова на причастность к преступлениям, связанным с получением самарскими силовиками взяток от ОПС "Законовские", пишет "КоммерсантЪ". Соответствующий запрос в надзорный орган направит Александр Хинштейн.

Как сообщает издание, Игорь Сизоков - полковник, бывший замглавы полиции УМВД Самары. Несколько лет назад правоохранитель фигурировал в делах о взятках высокопоставленным полицейским, прокурорам и рос­гвардейцам от "Законовских". В изъятой следователями записке покойного лидера ОПС Сергея Гафурова с фамилиями и указанными рядом суммами, опубликованной в Telegram депутатом Александром Хинштейном, фамилия Сизоков записана рядом с фамилией Сазонов и числом 300.

По данным из открытых источников, Игорь Сизоков работал в правоохранительных органах в 1994-2016 годы. Как отмечает Александр Хинштейн, полицейский после обыска у него дома уволился по собственному желанию, точно так же поступил его подчиненный Александр Кочерыгин. По данным на сайте регионального ГУ МВД, Игорь Сизоков боролся с незаконной торговлей алкоголем, рассказывал на местных теле- и радиоканалах о правопорядке, знакомил студентов самарских вузов с работой полиции.

Как ответили "Ъ" в ПФК "Крылья Советов", Игорь Сизоков работает в клубе с 2020 года. По данным официального сайта Российской премьер-лиги (РПЛ), экс-правоохранитель был заявлен заместителем генерального директора по безо­пасности ПФК "Крылья Советов" в августе 2020 года. "На момент трудоустройства Игорь Сизоков, согласно официальной информации ГУ МВД по Самарской области, не имел судимости и не привлекался в установленном порядке к уголовной ответственности", - ответили в ПФК на вопрос, знали ли в "КС" о том, что Игорь Сизоков был фигурантом уголовных дел о коррупции силовиков.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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