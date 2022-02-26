Андрей Березовский: "Такого целостного взгляда на Россию не хватало всему моему поколению"

Врач-психотерапевт, политический психолог Андрей Березовский, ранее занимавший посты главного федерального инспектора по Свердловской области и помощника полпреда в Уральском федеральном округе, прокомментировал ситуацию вокруг Украины, и речь Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР.

- На днях вы написали в Фейсбуке, что чувствуете себя свидетелем исторического события и что у нас впереди много созидательного труда. Что вы имели в виду?

- Когда я слушал обращение президента, я понял, что он видит Россию более системно, чем мне, например, привычно. Представляется, что такого целостного взгляда на Россию не хватало и мне и, как мне кажется, всему моему поколению. Конечно же, важен и современный непростой момент, в который это обращение прозвучало.

Множество представителей моего поколения очень рано, еще в подростковом возрасте научилось выделять лишь то, что плохо. Это нашему поколению пели: "перемен требуют наши сердца", а мы особенно не интересовались ни тем, кто станет настоящим автором этих самых перемен, ни тем, к чему они могут привести. Быстро оказалось, что у каждого протеста есть владельцы, что протестные импульсы успешно превращаются в политический бизнес, а герои протеста — в управляемый элемент массовой культуры.

Успех деструктивных социальных технологий, при помощи которых на протяжении нескольких десятилетий внешним силам удавалось раскачивать ситуацию на территории постсоветского пространства, определяется понятным после катастрофы распада СССР дефицитом духовных ценностей. Мы с 80-х годов учились критиковать и разрушать, но не понимали, что именно собираемся строить.

Русская православная церковь один из важнейших общественных институтов, пытающаяся напомнить нам нашу же историю, помочь сформулировать глубинные смыслы нашей не самой простой жизни и труда — по-прежнему подвергается совершенно несправедливым нападкам со стороны внешних по отношению к России сил, а мы часто по-прежнему, как и в детстве, стесняемся идти в церковь. Конечно же, говорю сейчас не о всех, а лишь о некоем типичном образе представителя моего поколения.

Потом, уже после публикации в Фейсбуке, я прочитал, что один из представителей РПЦ сказал, что России снова не 30, не 70, а 1000 лет, и что обращение Президента от 21 февраля 2022– свидетельство возвращения историчности России. Считаю, что так и есть — в эти дни мы с трудом пытаемся открывать глаза, закрытые лет сто назад.

- Почему этот момент созидательной работы настал именно сейчас?

- Самое сложное начнется сразу после проходящей сейчас миротворческой специальной операции — надеюсь, что угрозы, которые ее спровоцировали, отступят. Нам предстоит приложить серьезные усилия, чтобы построить безопасное и прогнозируемое будущее.

России придется научиться быть в большей степени опирающейся на свои силы, находящей собственные смыслы и уважающей себя — и это единственный путь, чтобы на нас не попытались натравить очередного оголтелого тролля, чтобы не стремились запугать и задушить каким-то безумными санкциями, отказались от намерений стравливать с братскими нам народами.

Труд этот, конечно, созидательный. Есть сотни, если не тысячи направлений, в которых нам придется восстановить утраченные компетенции или развить новые. Обо всем этом, конечно, ранее говорили, готовились. Но сейчас, когда нам уже открыто угрожают уничтожением, деградацией — то, что мы будем делать, приобретает другой уровень ответственности.

Труд этот непростой, но радостный и осмысленный. Поэтому как бы тяжело не пришлось — я верю, что мы справимся.