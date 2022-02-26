На маслозаводе "Пестравский" Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации сети газопотребления ООО Маслозавод "Пестравский", сообщает пресс-служба ведомства.

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 1 по 14 февраля 2022 года провело плановую выездную проверку в отношении опасного производственного объекта III класса "Сеть газопотребления ООО Маслозавод "Пестравский".

В ходе проверочных мероприятий выявлено 6 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО.

Установлено, что:

— не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации;

— не разработан план работы по осуществлению производственного контроля;

— не разработан ежегодный план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверок;

— не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

— отсутствует схема, отображающая расположение сети газопотребления, в котельной и в границах земельного участка.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В отношении должностного лица ООО Маслозавод "Пестравский" возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.