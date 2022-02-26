На маслозаводе "Пестравский" Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации сети газопотребления ООО Маслозавод "Пестравский", сообщает пресс-служба ведомства.
Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 1 по 14 февраля 2022 года провело плановую выездную проверку в отношении опасного производственного объекта III класса "Сеть газопотребления ООО Маслозавод "Пестравский".
В ходе проверочных мероприятий выявлено 6 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО.
Установлено, что:
— не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации;
— не разработан план работы по осуществлению производственного контроля;
— не разработан ежегодный план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверок;
— не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
— отсутствует схема, отображающая расположение сети газопотребления, в котельной и в границах земельного участка.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
В отношении должностного лица ООО Маслозавод "Пестравский" возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.