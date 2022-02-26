"Крылья Советов" не будут продлевать контракт с Божиным

По информации "РБ Спорт", 27-летний защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин летом покинет команду.

В нынешнем сезоне на счету Божина четыре матча в составе "Крыльев Советов". Результативными действиями игрок не отметился. Трансфермаркет оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

По нашим данным, самарский клуб не рассчитывает на футболиста в дальнейшем и не планирует продлевать с ним контракт, который истекает летом.

Команда Игоря Осинькина перед возобновлением чемпионата России с 27 очками занимает восьмую строчку. 27 февраля самарцы должны были встретиться с "Ростовом" в рамках 19-го тура РПЛ, но в связи с закрытием аэропорта в Ростове-на-Дону игра перенесена предположительно на 9–10 марта.