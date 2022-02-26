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Футбол Спорт

"Крылья Советов" не будут продлевать контракт с Божиным

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации "РБ Спорт", 27-летний защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин летом покинет команду.

В нынешнем сезоне на счету Божина четыре матча в составе "Крыльев Советов". Результативными действиями игрок не отметился. Трансфермаркет оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.
По нашим данным, самарский клуб не рассчитывает на футболиста в дальнейшем и не планирует продлевать с ним контракт, который истекает летом.

Команда Игоря Осинькина перед возобновлением чемпионата России с 27 очками занимает восьмую строчку. 27 февраля самарцы должны были встретиться с "Ростовом" в рамках 19-го тура РПЛ, но в связи с закрытием аэропорта в Ростове-на-Дону игра перенесена предположительно на 9–10 марта.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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