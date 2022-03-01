"ЭкоВоз" прекращает вывоз отходов в нескольких районах Тольятти и области

С 1 марта этого года ГК "ЭкоВоз" не будет осуществлять вывоз твердых бытовых отходов с территории Автозаводского, Центрального районов Тольятти и Ставропольского района. Региональный оператор "ЭкоСтройРесурс" выбрал для этой работы нового перевозчика.
"Мы видим, что многие из вас уже в курсе этого. Видим ваши сообщения в социальных сетях. Нам очень приятно, что большинство комментариев о нашей работе — положительные. За последние несколько недель мы получили множество благодарностей, и это лучшая оценка нашей работы, которую мы выполняли на совесть в течение многих лет.
Чтобы не допустить кривотолков, официально заявляем: смена перевозчика произошла из-за сугубо экономических факторов, никаких нареканий к работе "ЭкоВоза" у муниципальных, региональных властей и контролирующих органов нет. Региональный оператор "ЭкоСтройРесурс" выбрал перевозчика, предложившего более выгодные для них условия, которые, впрочем, никак не скажутся на оплате квитанции со стороны обычных жителей.
Вместе с тем хотим сказать, что мы не покидаем рынок обращения с отходами — сейчас ГК "ЭкоВоз" реализует большой проект по строительству ЭкоТехноПарка на территории бывшего завода "ФОСФОР". Кроме того, мы работаем по вывозу промотходов, благоустройству города, а также продолжаем реализовывать наши проекты в сфере экологического образования. Впереди восстановление нашего леса, акции по сбору "крышек- неваляшек", работа Экомобиля, экскурсии на наш комплекс по сортировке отходов и другие мероприятия, в которых участвует весь Тольятти. Мы уверены, что вы и дальше будете поддерживать наши экологические инициативы и работу на благо родного города", — говорится в сообщении компании.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается