"ЭкоВоз" прекращает вывоз отходов в нескольких районах Тольятти и области

С 1 марта этого года ГК "ЭкоВоз" не будет осуществлять вывоз твердых бытовых отходов с территории Автозаводского, Центрального районов Тольятти и Ставропольского района. Региональный оператор "ЭкоСтройРесурс" выбрал для этой работы нового перевозчика.

"Мы видим, что многие из вас уже в курсе этого. Видим ваши сообщения в социальных сетях. Нам очень приятно, что большинство комментариев о нашей работе — положительные. За последние несколько недель мы получили множество благодарностей, и это лучшая оценка нашей работы, которую мы выполняли на совесть в течение многих лет.

Чтобы не допустить кривотолков, официально заявляем: смена перевозчика произошла из-за сугубо экономических факторов, никаких нареканий к работе "ЭкоВоза" у муниципальных, региональных властей и контролирующих органов нет. Региональный оператор "ЭкоСтройРесурс" выбрал перевозчика, предложившего более выгодные для них условия, которые, впрочем, никак не скажутся на оплате квитанции со стороны обычных жителей.

Вместе с тем хотим сказать, что мы не покидаем рынок обращения с отходами — сейчас ГК "ЭкоВоз" реализует большой проект по строительству ЭкоТехноПарка на территории бывшего завода "ФОСФОР". Кроме того, мы работаем по вывозу промотходов, благоустройству города, а также продолжаем реализовывать наши проекты в сфере экологического образования. Впереди восстановление нашего леса, акции по сбору "крышек- неваляшек", работа Экомобиля, экскурсии на наш комплекс по сортировке отходов и другие мероприятия, в которых участвует весь Тольятти. Мы уверены, что вы и дальше будете поддерживать наши экологические инициативы и работу на благо родного города", — говорится в сообщении компании.