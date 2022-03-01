Самарец заплатит 50 тыс. руб. за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

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Во вторник, 1 марта, Самарский облсуд вынес приговор Андрею Шабанову, признанному виновным в реабилитации нацизма. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.