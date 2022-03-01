Новикомбанк увеличил срок действия карт

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, увеличил срок действия банковских карт с пяти до семи лет. Это нововведение позволит снизить выбросы в окружающую среду неразлагаемого пластика, а также сократить операционные расходы организации на закупку заготовок платежных карт и их перевыпуск.
В начале этого года Новикомбанк принял решение об изменении срока действия эмитируемых карт платежной системы "Мир" до семи лет. "Продолжительность жизни" карт увеличилась благодаря широкому распространению бесконтактных технологий оплаты, в том числе технологии токенизации Mir Pay для платежных приложений смартфонов.
"Оплата банковскими картами уверенно вытесняет расчет наличными. Поэтому легко представить, что через некоторое время и сам пластик станет не нужен, уступив место виртуальным и бесконтактным способам оплаты. Уже сейчас мы фиксируем меньший износ банковских карт и чипов. Это позволяет рационализировать расход пластика и значительно сократить углеродный след от нашей деятельности", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
Новикомбанк активно применяет в своей работе принципы устойчивого развития (ESG), представляющие собой баланс экономического роста, экологии и социальной ответственности. Сокращение объема эмитируемых пластиковых карт реализуется в рамках стратегии по охране окружающей среды. Эта программа направлена на повышение культуры труда и производства, обеспечивая максимально бережное отношение к экологии.
По информации ЦБ на начало 2020 года всего в России эмитировано 285,8 млн платежных карт. По экспертным оценкам это около 1,4 тонны неразлагаемого пластика.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.