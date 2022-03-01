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Новикомбанк увеличил срок действия карт

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, увеличил срок действия банковских карт с пяти до семи лет. Это нововведение позволит снизить выбросы в окружающую среду неразлагаемого пластика, а также сократить операционные расходы организации на закупку заготовок платежных карт и их перевыпуск.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В начале этого года Новикомбанк принял решение об изменении срока действия эмитируемых карт платежной системы "Мир" до семи лет. "Продолжительность жизни" карт увеличилась благодаря широкому распространению бесконтактных технологий оплаты, в том числе технологии токенизации Mir Pay для платежных приложений смартфонов.

"Оплата банковскими картами уверенно вытесняет расчет наличными. Поэтому легко представить, что через некоторое время и сам пластик станет не нужен, уступив место виртуальным и бесконтактным способам оплаты. Уже сейчас мы фиксируем меньший износ банковских карт и чипов. Это позволяет рационализировать расход пластика и значительно сократить углеродный след от нашей деятельности", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Новикомбанк активно применяет в своей работе принципы устойчивого развития (ESG), представляющие собой баланс экономического роста, экологии и социальной ответственности. Сокращение объема эмитируемых пластиковых карт реализуется в рамках стратегии по охране окружающей среды. Эта программа направлена на повышение культуры труда и производства, обеспечивая максимально бережное отношение к экологии.

По информации ЦБ на начало 2020 года всего в России эмитировано 285,8 млн платежных карт. По экспертным оценкам это около 1,4 тонны неразлагаемого пластика.

Гид потребителя

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