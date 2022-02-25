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Финансы Экономика и бизнес

ФНС напомнила о необходимости применения контрольно-кассовой техники на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В настоящее время Федеральная налоговая служба продолжает реализацию проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах. Цель проекта — сокращение теневого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

Фото: pixabay.com

В соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники, организации и индивидуальные предприниматели при продаже товаров должны применять кассовые аппараты. Исключение — торговля продуктами с открытых прилавков, которые не обеспечивают сохранность товара.

Важно отметить, что необходимо не только приобрести и зарегистрировать контрольно-кассовую технику, но и применять ее — фиксировать каждый производимый расчет (как наличный, так и безналичный). Однако не все предприниматели при каждом расчете применяют контрольно-кассовую технику.

У налоговых органов имеется аналитический инструмент, который позволяет осуществлять мониторинг применения ККТ и выявлять тех, кто не фиксирует каждый произведенный расчет. В отношении таких налогоплательщиков налоговыми органами незамедлительно проводятся контрольные мероприятия, по результатам которых недобросовестные участники рынка привлекаются к административной ответственности.

В 2021 году 238 "недобросовестных" участников рынка, которые не применяли ККТ, привлечены к административной ответственности.

Стоит отметить, что административная ответственность за неприменение ККТ довольно суровая: административный штраф на должностных лиц в размере от ¼ до ½ размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от ¾ до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тыс. рублей.

При этом организатор торгового пространства также несет ответственность за неприменение кассового аппарата лицом, которое осуществляет там деятельность.

Так, за систематическое нарушение действующего законодательства в 2021 году в отношении одной из ярмарок министерством промышленности и торговли Самарской области по информации налогового органа принято решение о приостановлении деятельности.

Мероприятия по выявлению недобросовестных налогоплательщиков и привлечению их к административной ответственности налоговыми органами осуществляются на постоянной основе.

Хочется отметить, что большинство предпринимателей, которые осуществляют деятельность на рынках, ярмарках и иных подобных торговых пространствах, применяют патентную систему налогообложения и выручка, полученная с применением контрольно-кассовой техники, не влияет на сумму налога (при условии непревышения размера выручки в 60 млн руб. в год).

Гид потребителя

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