Самарскому театру оперы и балета присвоили имя Дмитрия Шостаковича

Во вторник, 1 марта, было опубликовано постановление правительства Самарской области о присвоении Самарскому академическому театру оперы и балета имени российского композитора, музыкально-общественного деятеля Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Театр несколько лет выступал с инициативой такого решения.

Именно на сцене театра оперы и балета 5 марта 1942 г. состоялось первое исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии, над которой Дмитрий Шостакович работал во время эвакуации в Куйбышеве. В честь этого события на 5 марта 2022 г. в САТОБ им. Д.Д.Шостаковича объявлены выступление оркестра Большого театра во главе с дирижером Туганом Сохиевым и серия мероприятий, включающих мэппинг-шоу и небольшую выставку в холле театра.