Самарскому театру оперы и балета присвоили имя Дмитрия Шостаковича

Во вторник, 1 марта, было опубликовано постановление правительства Самарской области о присвоении Самарскому академическому театру оперы и балета имени российского композитора, музыкально-общественного деятеля Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Театр несколько лет выступал с инициативой такого решения.
Именно на сцене театра оперы и балета 5 марта 1942 г. состоялось первое исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии, над которой Дмитрий Шостакович работал во время эвакуации в Куйбышеве. В честь этого события на 5 марта 2022 г. в САТОБ им. Д.Д.Шостаковича объявлены выступление оркестра Большого театра во главе с дирижером Туганом Сохиевым и серия мероприятий, включающих мэппинг-шоу и небольшую выставку в холле театра.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить