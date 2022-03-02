Новикомбанк увеличил в несколько раз ставки по всей линейке вкладов

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, принял решение увеличить ставки по всем видам вкладов. Со 2 марта в банке действуют новые условия по рублевым и валютным депозитам.

Теперь доходность вкладов линейки "Капитал" составит до 22% годовых в рублях, до 5% годовых в долларах и до 3,1% в евро. "Капитал" — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока.

Ставка по вкладам "Рост" установлена на уровне до 18% в рублях, 3,7% в долларах, 2,7% в евро. "Рост" — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой.

По линейке вкладов "Комфорт" уровень ставок достигает 17% в рублях, 3,5% в долларах, 2% в евро. Вклад "Комфорт", по которому возможно пополнение и снятие денежных средств, позволяет наиболее гибко подходить к управлению финансами.

Новикомбанк также предлагает клиентам вклад "Рантье" со ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, и надбавкой до 0,5 п. п. В ближайшее время ставки по вкладу "Рантье" будут скорректированы в соответствии с актуальной рыночной ситуацией.

Открыть депозиты в Новикомбанке, в том числе в иностранных валютах, возможно без посещения офиса — через Интернет-банк или мобильное приложение. Практически все клиенты Новикомбанка имеют карты "МИР", операции по которым проходят без ограничений. Важным преимуществом также является возможность снимать наличные и пополнять карты в любом банкомате любого банка.

"Мы оперативно отреагировали на происшедшие изменения и предложили новые условия по всем вкладам, увеличив ставки в несколько раз. Сейчас для вкладчиков открыто "окно возможностей", когда без риска можно получить высокий пассивный доход. Мы предлагаем клиентам качественное и надежное банковское обслуживание, прозрачные и понятные условия по всем финансовым продуктам и услугам", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Новикомбанк продолжает обслуживание клиентов в обычном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.