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Общество

Жители региона получили доступ к достоверной информации о социально-экономической ситуации в России

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Официальный интернет-ресурс "Объясняем.рф" начал свою работу. Портал информирует граждан по волнующим и самым актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в стране.

На сайте жители России и все желающие могут получить последние новости о принятых российским правительством мерах, получить ответы на различные жизненные вопросы - например, о работе банковских карт, о росте цен на продукты или о наличии лекарств в аптеках. Ресурс "Объясняем.рф" запущен по инициативе правительства РФ.

"Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.рф", - рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - Он будет работать по аналогии с уже известным порталом "стопкоронавирус.рф". Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени".

Пользователи могут и задать волнующие их сейчас вопросы. Для этого можно использовать площадки портала в социальных сетях "Одноклассники" или "ВКонтакте". Будут работать каналы информирования в Telegram и Viber.

Проект запущен АНО "Национальные приоритеты" при участии АНО "Диалог". "Диалог" фиксирует вопросы, поступающие от граждан в социальных сетях, обеспечивает их аналитику. Отвечают на запросы официальные органы власти, ответственные за ту или иную сферу жизни: транспорт, здравоохранение, образование, социальная защита, финансовые институты, работа интернет-сервисов.

"Создание отдельного портала для информирования о социально-экономической ситуации в России "Объясняем.рф" очень значимо, - отмечает ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев. - Когда вопросов больше, чем ответов, важно иметь возможность получать достоверную, проверенную информацию из официальных источников. Формат "вопрос-ответ" служит сегодня самым востребованным вариантом взаимодействия с читательской аудиторией, он позволяет предоставлять конкретную информацию по наиболее часто задаваемым вопросам, а не давать набор фактов, в которых даже профессиональным аналитикам нелегко быстро разобраться, либо которые слабо связаны с сутью вопроса".

Одна из задач портала Объясняем.рф - противодействие распространению фейковых новостей. Их авторы преследуют разные цели: запугать, обогатиться, наделать шума в соцсетях. Опровержение фейков - в рубрике "Стопфейк".

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

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У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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