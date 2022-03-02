РСХБ увеличил ставки по вкладам: 21% в рублях и 8% в долларах США

Россельхозбанк улучшил условия по обслуживанию вкладов. Со 2 марта ставка по рублевым вкладам при размещении на срок 3-6 месяцев выросла до 21%. По вкладам в долларах США, открытым на срок 3-6 месяцев, установлена ставка 8%, по вкладам, открытым в евро на тот же срок, ставка составит 6%. По накопительным счетам в рублях со 2 марта действует ставка до 17,5%.
"В нынешних условиях мы стремимся предложить клиентам РСХБ максимально привлекательные условия. Повышенные ставки по вкладам позволят защитить сбережения и стабилизировать семейный бюджет. Сейчас на финансовом рынке важно действовать взвешенно и отдавать предпочтение самым надежным инструментам сохранения и преумножения капитала", — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.
Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции по платежам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических лиц в обычном режиме. В России клиенты РСХБ могут использовать все доступные на территории страны финансовые сервисы. Конверсионные операции с иностранной валютой проводятся без ограничений и в полном объеме. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.
Подробную информацию по кредитам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте rshb.ru.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.