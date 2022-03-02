Масленица в Самаре пройдет без широких народных гуляний

В этом году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. В Самаре вместо широких народных гуляний предложат формат тихих семейных выходных.

На площади Куйбышева переоформляется тематический комплекс, в котором создаются условия для прогулок и фотографирования, без проведения офлайн-программ и широкой ярмарочной торговли.

В центре площади уже установлен главный символ Масленицы - Маслена. Появляются и дополнительные тематические зоны - локации "Чайная", "Деревенька", "Дымковские игрушки", преображаются арт-объекты "Волшебный дуб" и "Изба".

Здесь же будут представлены и работы участников конкурса "Самарская Маслена". Напомним, творческое состязание проводится уже третий год. В этом году в нем приняли участие более 100 жителей Самары, а также гости из Москвы.

Масленичное меню представлено в павильонах, которые расположены на площади ближе к улице Вилоновской. Продолжают свою работу несколько объектов потребительского рынка.

Все локации доступны для свободного посещения, а их расположение учитывает необходимость соблюдения социальной дистанции.