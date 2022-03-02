Масленица в Самаре пройдет без широких народных гуляний

В этом году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. В Самаре вместо широких народных гуляний предложат формат тихих семейных выходных.
На площади Куйбышева переоформляется тематический комплекс, в котором создаются условия для прогулок и фотографирования, без проведения офлайн-программ и широкой ярмарочной торговли.
В центре площади уже установлен главный символ Масленицы - Маслена. Появляются и дополнительные тематические зоны - локации "Чайная", "Деревенька", "Дымковские игрушки", преображаются арт-объекты "Волшебный дуб" и "Изба".
Здесь же будут представлены и работы участников конкурса "Самарская Маслена". Напомним, творческое состязание проводится уже третий год. В этом году в нем приняли участие более 100 жителей Самары, а также гости из Москвы.
Масленичное меню представлено в павильонах, которые расположены на площади ближе к улице Вилоновской. Продолжают свою работу несколько объектов потребительского рынка.
Все локации доступны для свободного посещения, а их расположение учитывает необходимость соблюдения социальной дистанции.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа