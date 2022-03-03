Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ

Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2021 год. По итогам двенадцати месяцев банк получил прибыль свыше 11 млрд рублей. Формирование положительного финансового результата определялось наращиванием объемов, а также мероприятиями, направленными на обеспечение высокой эффективности бизнеса банка.

Новикомбанк последовательно расширяет капитальную базу. Собственные средства (капитал) банка за 2021 год выросли на 12,9% с 60,71 млрд до 68,57 млрд рублей.

Высокий уровень капитализации банка обеспечивает возможность реализации сложных проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет предоставлять качественные услуги при минимальном уровне риска. Основная часть активов и обязательств банка относится к операциям с контрагентами — резидентами Российской Федерации, отмечается в отчете по РСБУ.

Активы банка на 01 января 2022 года составили 646,1 млрд рублей, что на 15,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

"В 2021 году Новикомбанк продолжил наращивать объемы бизнеса. Системный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент — все это позволяет банку стабильно демонстрировать положительные результаты своей деятельности и предоставлять наиболее выгодные условия финансирования. Высокие показатели рентабельности и хорошее качество активов позволяют Новикомбанку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков", — прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.