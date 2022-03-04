Coca-Cola и Danone продолжат работу в Самаре

Компании Coca-Cola и Danone, имеющие заводы в Самаре, продолжат работу в России, сообщают СМИ.

"Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет — безопасность наших сотрудников", — пояснили tass.ru в компании.

Французская Danone, один из крупных производителей молочной продукции, также не планирует сворачивать бизнес в РФ. "Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", — сообщает interfax.ru, ссылаясь на официальное заявление компании.