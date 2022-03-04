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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Coca-Cola и Danone продолжат работу в Самаре

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Компании Coca-Cola и Danone, имеющие заводы в Самаре, продолжат работу в России, сообщают СМИ.

"Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет — безопасность наших сотрудников", — пояснили tass.ru в компании.

Французская Danone, один из крупных производителей молочной продукции, также не планирует сворачивать бизнес в РФ. "Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", — сообщает interfax.ru, ссылаясь на официальное заявление компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

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И что дальше?

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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