Житель Самарской области получил 11 лет колонии за убийство и кражу

В Чапаевске вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в краже и убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее судимый мужчина работал на стройке на ул. Куйбышева. 24 мая 2021 г. он украл инструменты на 43 тыс. руб. и продал их.

В июне 2021 г. он выпивал со знакомым и поссорился с ним. После взаимных оскорблений обвиняемый зарезал оппонента.

Суд приговорил убийцу к 11 годам колонии особого режима.