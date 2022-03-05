Новикомбанк повысил процентные ставки по вкладу "Рантье"

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, повысил процентные ставки по вкладу "Рантье". Это уникальное предложение пользуется популярностью среди вкладчиков. Главная его особенность заключается в том, что процентная ставка не фиксирована, а привязана к ключевой ставке Банка России. С 5 марта 2022 года доходность вклада "Рантье" составляет от 20% до 20,5% годовых в зависимости от суммы и срока размещения.

В линейку розничных продуктов вклад "Рантье" был введен Новикомбанком в августе прошлого года. При изменениях ключевой ставки Центробанка автоматически меняется и процентная ставка по "Рантье". Это позволяет клиентам всегда иметь актуальные рыночные условия по своему вкладу. Дополнительно применяется процентная надбавка до 0,5% в зависимости от суммы и срока размещения.

Минимальная сумма для открытия "Рантье" — 10 тысяч рублей. Пополнение возможно без ограничения сумм в течение всего срока депозита. Расходные операции не предусмотрены. С 1 марта внесено изменение в условия вклада — максимальная возможная ставка теперь составляет 23% годовых (вместо действующих до этого 10%).

Выплата начисленных процентов производится по истечении каждого месяца со дня внесения денежных средств. При переходе депозита в новый размерный диапазон за счет капитализации процентов или пополнения вклада процентная ставка автоматически увеличивается.

Для клиентов, разместивших во вкладе "Рантье" от 1,5 млн рублей, предоставляется возможность выпуска премиальной банковской карты "Мир" без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия. Такие вкладчики могут арендовать индивидуальный банковский сейф любого размера сроком на шесть месяцев за символическую плату — один рубль.

"Следовать за рынком и размещать средства на максимально выгодных условиях — такую возможность дает вклад "Рантье". "Связка" с ключевой ставкой ЦБ РФ позволяет получать высокий доход независимо от колебания процентных ставок на рынке. Причем без дополнительных временных и материальных затрат — без посещения офисов банка для переоформления вкладов, что мы наблюдаем на банковском рынке в последние дни, и потери накопленных процентов. Наши клиенты активно пользуются этим предложением", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Открыть "Рантье" и другие вклады в Новикомбанке, в том числе в иностранных валютах, возможно в Интернет-банке или мобильном приложении. Кроме "Рантье" в Новикомбанке действуют такие депозиты, как "Капитал" — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. "Рост" — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. "Комфорт" — вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств.